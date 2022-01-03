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Partisinden uyarı cezası alan Özcan'dan, CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı uyarısı - Son Dakika

Partisinden uyarı cezası alan Özcan'dan, CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı uyarısı

03.01.2022 22:07

Partisinden uyarı cezası alan Özcan'dan, CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı uyarısı "Sonra Tanju Özcan nereden çıktı demeyin" CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin verdiği uyarı cezasına karşılık kendi partisini Cumhurbaşkanı adayı konusunda uyararak, "Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül...

Partisinden uyarı cezası alan Özcan'dan, CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı uyarısı

"Sonra Tanju Özcan nereden çıktı demeyin"

BOLU - CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin verdiği uyarı cezasına karşılık kendi partisini Cumhurbaşkanı adayı konusunda uyararak, " Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de 'bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?' demeyin" dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayınlanan bir programda, çocuğu olmayan başörtülü bir kadınla arasında geçen diyalogu anlatmasının ardından partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Özcan, Ankara'ya giderek Yüksek Disiplin Kurulu'na sözlü olarak savunma yaptı. Özcan'ın savunmasının ardından değerlendirme yapan Yüksek Disiplin Kurulu, Başkan Özcan'a uyarı cezası verdi.

"Kabul ettim ve cebime koydum"

Partisinin verdiği kararı Bolu Belediye Meclisi Ocak ayı 1. Oturumu öncesinde alan Tanju Özcan, karara ilişkin açıklama yaptı. Özcan, "Toplantı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Kurulu hakkımızda kararı vermiş. Yandaş basın bir gafı şişirdi şişirdi, bir algı oluşturmaya çalıştı. Bunun sonucunda bana uyarı cezası verilmiş. Bizim tüzüğümüze göre uyarı cezası şartları sosyal medyada bir partiline hakaret edeceksin, parti defterlerini tutmayacaksın yada parti malına zarar vereceksin. Hangisine sokmuşlar bilmiyorum. Ama sonuçta uyarı cezasını aldım. Kabul ettim ve cebime koydum" dedi.

"Ben de partimi uyarıyorum"

Aldığı uyarı cezasına karşılık partisini Cumhurbaşkanı adayı konusunda uyaran Özcan, "Ama ben de bu vesileyle kendi partimi uyarmak istiyorum. O da benim hakkım. Sayın Akşener aday değilim demek suretiyle adayı belirlemek noktasında millet ittifakının büyük ortaklarından CHP'ye yol açmış oldu. Beni uyaranlara 'sakın yanlış bir adayla çıkmayın" diyorum. Öyle Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim demeyin" şeklinde konuştu.

Partisinden uyarı cezası alan Özcan'dan, CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı uyarısı
Partisinden uyarı cezası alan Özcan'dan, CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı uyarısı
Partisinden uyarı cezası alan Özcan'dan, CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı uyarısı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı adayı, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Partisinden uyarı cezası alan Özcan'dan, CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı uyarısı - Son Dakika
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