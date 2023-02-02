Kılıçdaroğlu'nun seçim stratejisi toplantısına İmamoğlu damgası! "Seçim kampanyası makinesi"ni anlattı

Yeni kabusla ilgili Bakan Koca'dan uyarı: Çocuğunuzda bu belirtiler varsa 112'yi arayın

Akaryakıt istasyonlarında bir dönem sona mı eriyor? İlk uygulama İstanbul'da başladı

AK Parti'den EYT ile ilgili tartışma yaratan iddiaya yanıt: Bu apaçık bir yalandır

Vajinasız olarak doğdu, hayatı kabusa döndü! Eşi inanılmaz bir iddia ile mahkemeye koştu

6'lı Masa'nın pazartesi günü gerçekleşen Ortak Politikalar Mutabakat Metni tanıtım toplantısının ardından dikkat çeken bir görüşme gerçekleştiği öne sürüldü. Buna göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde kurmayları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile seçim strateji toplantısı yaptı.

İMAMOĞLU SUNUM YAPTI

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre yaklaşık 3 saat süren toplantıda İmamoğlu'nun "seçim kampanyası makinesi" adlı, İstanbul'da yerel seçimdeki kampanya modelini anlattığı öğrenildi. Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı, Reform Enstitüsü ve bazı uzmanların çalışmalarına dair raporları sunduğu kaydedildi.

EKİBİ DE KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇALIŞACAK

3 grup başkanvekili, bazı MYK üyeleri, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, CHP PM üyesi Gökhan Günaydın ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basından Sorumlu Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın da katıldığı toplantıda CHP lideri bazı MYK üyelerine görev verdi. Seçim sürecinde kampanyanın bu görevlendirmeler çerçevesinde yürüyeceği İmamoğlu'nun ekibinin de çalışmalara destek olacağı belirtildi.

Toplantının ardından Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile 12. katta baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği de öğrenildi.