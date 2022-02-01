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Peru'da Başbakan Vasquez istifa etti, yeni kabine kurulacak - Son Dakika

Peru'da Başbakan Vasquez istifa etti, yeni kabine kurulacak

01.02.2022 13:49
Peru'da Başbakan Vasquez istifa etti, yeni kabine kurulacak

Peru'da Başbakan Mirtha Vasquez'ın görevinden istifa etmesinin ardından Devlet Başkanı Pedro Castillo yeni kabine kurulacağını açıkladı.

Peru'da Başbakan Mirtha Vasquez'ın görevinden istifa etmesinin ardından Devlet Başkanı Pedro Castillo yeni kabine kurulacağını açıkladı.

Peru'da geçtiğimiz Cuma günü İçişleri Bakanı Avelino Guillen'in görevi bırakmasının ardından Başbakan Mirtha Vasquez de istifa ettiğini açıkladı. Vasquez yaptığı açıklamada, ülke yararına uzlaşmaya varmanın imkansız hale gelmesi üzerine Devlet Başkanı Pedro Castillo'ya istifa mektubunu sunduğunu ifade etti. Vasquez, Castillo'ya yazdığı mektupta, "Ne yazık ki İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir devlet makamının yönetiminde anlaşılamayan ve devlet kurumlarına saygı gösterilmeyen bir noktaya geldik, bu nedenle diğer önemli konularda da uzlaşabileceğimizden şüphe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Castillo ise yaşanan hükümet krizi üzerine kabineyi yeniden kuracağını açıklarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Başbakan Mirtha Vasquez ve diğer bakanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yeni kurulacak olan kabine Castillo'nun 6 aylık yönetiminde göreve gelen üçüncü kabine olacak.

Mirtha Vasquez 6 Ekim 2021 tarihinde bir önceki Başbakan Guido Bellido'nun istifa etmesinin ardından göreve gelmişti. - LİMA

Peru'da Başbakan Vasquez istifa etti, yeni kabine kurulacak
Peru'da Başbakan Vasquez istifa etti, yeni kabine kurulacak

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Başbakan, İstifa, Cuma, Peru, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Peru'da Başbakan Vasquez istifa etti, yeni kabine kurulacak - Son Dakika


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