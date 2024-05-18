Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan\'ın görüntüleri tartışma yarattı

Politika

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Alem yapan belediye başkanından açıklama var! İşaret ettiği isim dikkat çekici

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 52'lik kesimini desteğini alarak Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanı seçilen Tayyar Özcan'ın alkollü bir mekanda bir kadınla çekilen görüntüleri tartışma yarattı. Özcan'ın ters düştüğü koruması tarafından servis edilen servis edildiği öne sürülen görüntüler, kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

GÖZLER YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Başkan Özcan, konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Haberler.com olarak objektif habercilik ilkesi gereği bahsi geçen habere konu olan kişi ya da kişilerin açıklamasına da yer vereceğimizi belirtmek isteriz.