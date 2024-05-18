Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı - Son Dakika
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Politika

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

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Siirt'in AK Partili Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın alkol masasında bir kadınla çekilen görüntüleri büyük tartışma yarattı. Koruması tarafından servis edildiği öne sürülen alkol masasındaki görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

18.05.2024 16:51  Güncelleme: 17:16
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31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 52'lik kesimini desteğini alarak Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanı seçilen Tayyar Özcan'ın alkollü bir mekanda bir kadınla çekilen görüntüleri tartışma yarattı. Özcan'ın ters düştüğü koruması tarafından servis edilen servis edildiği öne sürülen görüntüler, kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

GÖZLER YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Başkan Özcan, konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Haberler.com olarak objektif habercilik ilkesi gereği bahsi geçen habere konu olan kişi ya da kişilerin açıklamasına da yer vereceğimizi belirtmek isteriz.

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan\'ın görüntüleri tartışma yarattı

Pervari, Siirt, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ibrahim kocapinar: Özel hayatı kim ne diyebilir ki. Herkes gitmiyor mu. 51 37 Yanıtla
  • serkan cindemir: Gereken yapılsın ıhrac ?? 35 35 Yanıtla
  • yakup suri : Niye ihraç ediyosunuz adamı ... belediye ile ilgili işlerini düzgün yapıyosa diğer izin zamanlarında her istediğini yapabilir 29 19 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Alıştık artık sırdan geliyor 36 10 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: İhraç 16 13 Yanıtla
  • Mehmet Erginer: İş saati dışındaysa sıkıntı yok.... Hiç bir şey yapılamaz..... Özel hayatında kimseye rahatsızlık vermediği sürece istediği gibi davranır.... 18 8 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: gör gözüm yolları iç soğuk suları 18 8 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Sevgili troller bu haberin altına da yorum yapmaya gelsenize! 9 9 Yanıtla
    Kürşat Oğuz: nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça 4 0
  • Serkan Polat: İste neden yerel secimler katbedildi,cevap boyle yozlasmis adaylar yuzunden,reis bu adaylari kim secti allah askina 16 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı - Son Dakika
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