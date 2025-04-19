Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi - Son Dakika
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Politika

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan\'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı sitem dolu mesajını önce paylaştı daha sonra sildi. Buldan, sildiği mesajında ''Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de… Arkandan kuyunu kazanları da gerçek dost olanları da asla unutmayacağız'' ifadelerini kullandı.

19.04.2025 15:56
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle 16 Nisan'da ameliyat edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Önder'i hastanede ziyaret eden ve etmeyen kişilere atıfta bulunan Buldan, "Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de… Arkandan kuyunu kazanları da gerçek dost olanları da asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

BİR SÜRE SONRA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Paylaşımında, sitem dolu ifadeler kullanan Buldan, mesajını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı. Buldan'ın paylaşımını neden kaldırdığı ise bilinmiyor.

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Son Dakika Politika Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • buhaltii:
    bu kadınlar hep ortalığı karıştırıyor ?? 168 20 Yanıtla
    Unal Sevım:
    yorumunuza olumsuz cevap verelerde kadınlardır kesin 0 2
  • Selennur Adıgüzel:
    Hep böyledir kadınlar 10 seneki mevzuyu hiç unutmayiz."Elti görümce kardeşin annen böyle dedi."mevzuları hiç bitmez:)) 104 9 Yanıtla
  • mesut:
    akp mhp dem Durun la siz kardeşsiniz. yada şaka şaka yiyin birbirinizi 44 52 Yanıtla
  • Ege 41:
    Sizi hep beraber Anıtkabir de görmek istiyoruz bu ülkeyinin kurucusu olmasaydı milletvekili olabilirmiydiniz ? 45 48 Yanıtla
    Narkoz null:
    zeki Müren de bizi görecekmi ?????? 4 1
  • Security Specialist:
    Neyse bu seferlik öfkeyle yazdıklarını geri silmiş diye afetim Pervin Buldanoviç :)) 51 19 Yanıtla
  • Security Specialist:
    İnşallah Sırrı Süreyya iğleşinçe Pervin hanımın anlataçaklarından ikinçi kalp krizini geçirmez :)) 59 8 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    akpmhpdem elele iktidara chp ye by by 31 33 Yanıtla
  • Khamet:
    o kadar insan hasta oluyor ölüyor kimin umrunda bir milletvekili rahatsız olmuş hasntane de kahram ilan gibi bakıyorsun tüm Türkiye yi ağlatacak lar insanların sonsuza dek yaşaması diye bir şey yok 41 10 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Bizde şehitler ve yakınları ile beraber, sizleri hiç unutmayacağız. 37 5 Yanıtla
    Selahaddin Eyyubi:
    Bir şehit yakını olarak Terörsüz Türkiye için büyük bir hamle yapan Bahçeli'nin ve sayın Cumhurbaşkanımızın yoluna baş koyduk. Ancak kandan beslenenler karşısında durur. 4 3
  • Yücel Gülten:
    Bizde unutmayacağız binlerce şehitlerimizi unutursak kanımız kurusun gazilerimizide bu vatan için şehit olan yigitlerimizide sen onu unutmuşsun unutmamissin cokmu bu ülke unutmaz hiç birşeyi fethileri erenleri vs vs yaşasın büyük Türkiye devleti var olsun bir ölür bin diriliriz 37 4 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Halkı Alenen tahrik etme ayrıştırma şiddet içerikli halka kin nefret söylemi vs ..kanundaki maddeler uygulanarak Savcılık ifadeye cağrılıp mahkemeye tutuklanma talebi ile sevk edilmedi ise / Sayın savcı hakimler veya yetkili kurumlar görevini yapmış sayılır mı bilmedim ..İlahi adalet tecelli edecek kimse kaygı etmesin .... 19 8 Yanıtla
  • Abcdef321:
    Herkesten tevazzu mu bekliyorsunuz.Elinizde şehitlerin kanı var.aglamayi sizlanmayi kendiniz yapın.siz hiç türk halkının acısını paylastiniz mı? 20 2 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Farklı görüşlere sahip olsakta kendisini,espirili halini severim. 14 7 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Hiç önemli değil 14 6 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    kadınlar kavga sevmezler ama fesatlığın baş mimarılar :) 14 1 Yanıtla
  • 6490203:
    Pervin mi buldan geceler belaya atlar giderim 9 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi - Son Dakika
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