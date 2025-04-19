TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle 16 Nisan'da ameliyat edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Önder'i hastanede ziyaret eden ve etmeyen kişilere atıfta bulunan Buldan, "Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de… Arkandan kuyunu kazanları da gerçek dost olanları da asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Paylaşımında, sitem dolu ifadeler kullanan Buldan, mesajını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı. Buldan'ın paylaşımını neden kaldırdığı ise bilinmiyor.
Son Dakika › Politika › Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi - Son Dakika
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