Pervin Buldan\'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Yücel Gülten:

Bizde unutmayacağız binlerce şehitlerimizi unutursak kanımız kurusun gazilerimizide bu vatan için şehit olan yigitlerimizide sen onu unutmuşsun unutmamissin cokmu bu ülke unutmaz hiç birşeyi fethileri erenleri vs vs yaşasın büyük Türkiye devleti var olsun bir ölür bin diriliriz