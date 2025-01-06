Pervin Buldan'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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Politika

Pervin Buldan'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt

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İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti siyasi parti ziyaretleri kapsamında bugün AK Parti heyetiyle bir araya geliyor. Heyet, AK Parti grubuna giderken ''Süreç nasıl gidiyor?'' sorusu yöneltilen Pervin Buldan, "İyi, fena değil" yanıtını verdi.

06.01.2025 14:08  Güncelleme: 14:21
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28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında 2 Ocak Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

MERAKLA BEKLENEN GÖRÜŞME

Bu sabah Gelecek Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti heyetinin bir sonraki durağı ise merakla beklenen görüşme için AK Parti grubu oldu.

KAPIDA KARŞILADILAR

DEM Partili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer alıyor.

PERVİN BULDAN'DAN TEK CÜMLELİK YANIT

Heyet, AK Parti grubuna giderken ''Süreç nasıl gidiyor?'' sorusuna Pervin Buldan, "İyi, fena değil" şeklinde yanıt verdi.

Pervin Buldan\'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt

Pervin Buldan, DEM Parti, AK Parti, Politika, 3-sayfa, İmralı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Pervin Buldan'dan 'Süreç nasıl gidiyor?' sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ahmet keles:
    ya arkadaslar bu sözde siyasetciler sözde kürt kardesligini savunanlar PKK yandaşı degilmi sadece banami böyle geliyor. o kadar okur yazar üstadlar düşünce özgürlüğü olan ülkemizde yaptıkları bir yorumdan ceza evine girebilirken bu PKK yandaslari nası olurdal elini kolunu sallayarak böyle gezebiliyorlar. 7 8 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    helal olsun barış olacak 4 6 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    Bu filmin sonunu tahmin etmek zor değil. 6 3 Yanıtla
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