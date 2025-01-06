28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında 2 Ocak Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Bu sabah Gelecek Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti heyetinin bir sonraki durağı ise merakla beklenen görüşme için AK Parti grubu oldu.
DEM Partili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer alıyor.
Heyet, AK Parti grubuna giderken ''Süreç nasıl gidiyor?'' sorusuna Pervin Buldan, "İyi, fena değil" şeklinde yanıt verdi.
Son Dakika › Politika › Pervin Buldan'dan 'Süreç nasıl gidiyor?' sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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