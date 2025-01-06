Pervin Buldan\'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt

ahmet keles:

ya arkadaslar bu sözde siyasetciler sözde kürt kardesligini savunanlar PKK yandaşı degilmi sadece banami böyle geliyor. o kadar okur yazar üstadlar düşünce özgürlüğü olan ülkemizde yaptıkları bir yorumdan ceza evine girebilirken bu PKK yandaslari nası olurdal elini kolunu sallayarak böyle gezebiliyorlar.