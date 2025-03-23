Pervin Buldan'dan Yavaş'ın Nevruz sözlerine tepki: Faşo - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Pervin Buldan'dan Yavaş'ın Nevruz sözlerine tepki: Faşo

Geniş Video İzle

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ''Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" dediği görüntüleri paylaşarak "Faşo" notunu düştü.

23.03.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Yavaş dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amaçlı Saraçhane'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada tartışma yaratan ifadeler kullandı.

"PAÇAVRA OLAN BAYRAKLAR SALLANIRKEN..."

Yavaş yaptığı konuşmada Şırnak'taki Nevruz'u kastederek "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİLİ BULDAN'DAN TEK KELİMELİK TEPKİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kalabalığa yaptığı konuşmadaki ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken Van Barosu'nun suç duyurusunda bulunduğu Yavaş'a bir tepki de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. X hesabından söz konusu konuşmaya ilişkin görüntüleri paylaşan Buldan, "Faşo" ifadesini kullandı.

Pervin Buldan\'dan Yavaş\'ın Nevruz sözlerine tepki: Faşo

Pervin Buldan, Milletvekili, Mansur Yavaş, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Pervin Buldan'dan Yavaş'ın Nevruz sözlerine tepki: Faşo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Şener Turan:
    Doğru söylemiş Mansur başkan az bile demiş 173 78 Yanıtla
  • Vadaa:
    hain kes sesini 83 48 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bence, Tayyip E fazla güvenmeyin!Tayyip in tek derdi var.Kolduğunu kaybetmemek..."Dereyi geçene kadar,eşeğe dayı der.."'Dereyi geçtikten sonra eşeğide tanımaz semerinide... 74 34 Yanıtla
  • Elisa21:
    BU FAŞO LARI SİZ MİLLETE BELA ETTİNİZ SİZİN OYLARINIZLA GELDİ İŞLERİ BİTTİ 58 48 Yanıtla
  • Ege 41:
    Asıl terör örgütünü destekleyenler ortadayken bunlar hala neden konuşabiliyor tutuklanmıyor paçavralarınızı anca sallayın hainler 45 24 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Mansur diye yazılır, adam diye okunur...Ne Mutlu Türküm Diyene 34 27 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Kürdistan için el sıkıştınız mı iktidar ile onu anlatın temeller atıldımı bahçeli Kürdistan haritasını çizip verdi mi size? bu harita ile kandili ve suyedeki teröristleri ziyaret edip onayını alabildiniz mi harita da mutabık kalındı mı onu anlat terör örgütleri de Kürdistan’ın silahlı gücü ordusu mu olacak onları anlat bize 32 22 Yanıtla
  • Nazım Bahçe:
    Bu dem liler çok oluyor artık bunlar azıttı iyice 25 20 Yanıtla
  • 78908900:
    "Bizim oylarımız ile seçildiniz " dediniz sonuç ...Sizden de birşey olmaz ,celladına aşık olan sizsiniz . 24 11 Yanıtla
  • Szka788304:
    ortama şöyle bakıyorum da çok fazla serbest bir ülkeyiz biraz diktatör olunmalı bir ülkede kanunlar sert olmalı 12 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

13:01 İstanbul’daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu’na soğuk duş İstanbul'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş
12:26 Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu’ndan ilk açıklama Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:57 Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı
10:04 Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
09:01 İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
09:54 Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:30 Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 14:50:30. #7.12#
SON DAKİKA: Pervin Buldan'dan Yavaş'ın Nevruz sözlerine tepki: Faşo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement