PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj - Son Dakika
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Politika

PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj

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Terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da DEM Parti heyetine verdiği mesaj da ortaya çıktı. Öcalan'ın DEM'li vekillere, "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin" dediği öğrenildi.

05.03.2025 22:04
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DEM Parti'nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmelerden sonra beklenen açıklama geldi. Öcalan geçtiğimiz hafta PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı.

ÖCALAN'DAN DEM'Lİ VEKİLLERE: BARIŞ ÜZERİNE SÖZ KURUN"

Terör örgütü PKK çağrının ardından ateşkes ilan ettiğini duyururken, sürece ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre, Abdullah Öcalan İmralı'daki görüşmede DEM Partili milletvekillerine bir mesaj iletti. Öcalan'ın, "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin ve anlatın" dediği öğrenildi.

ÖCALAN'DAN PKK'YA "SİLAH BIRAKMA" MESAJI

Elebaşı Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mesajında, "PKK, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur." denildi.

"PKK, ÖMRÜNÜ BENZERLERİ GİBİ TAMAMLADI"

Teori, program, strateji ve taktik olarak örgütün yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı kaydedilen mesajda, "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla örgüt, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkler ile Kürtlerin, 1000 yılı aşan tarihleri boyunca varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu gördükleri belirtilen açıklamada, "Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hal alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"DEMOKRATİK UZLAŞMA TEMEL YÖNTEMDİR"

Demokratik toplum ihtiyacının kaçınılmaz olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi: "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyoekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur, olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir."

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Barış ve demokratik toplum döneminin dilinin de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumunda olduğu belirtilen mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verildi.

PKK elebaşı Öcalan\'dan DEM\'li vekillere mesaj

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Son Dakika Politika PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • osman şahin:
    BARIŞIN KAYBEDENİ HİÇ OLMAMIŞTIR KAZANAN BARIŞTIR 76 4 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bu bahar barışın çiçekleri açacak Türkiye yeni bir sayfayla geliyor başta Recep Tayyip Erdoğan ve bahçeli olmak üzere bunlara sonsuz teşekkürler sunarız Allah'ın izniyle ülke daha artık huzur ferah olcak inanıyoruz bahçeli reise ikisine de Allah uzun versin inşallah ?? 26 17 Yanıtla
  • 78908900:
    Geçmişte Avrupanın bazı ülkelerinde de terör vardır Almanya ,İngiltere, İrlanda ,İtalya yakın zamanda İspanya kurtuldu terör den .Merak eden araştırsın hangi ülkede siyasiler. teröre kurban gitmiş "Olof palme" bu isimlerin en tanınmışı. Kısaca ,onlar başardı ise bizde başarısız . 31 2 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Almanya'da Karakollarda en çok duyulan kelime. Bir kere kahraman daima kahramandır. Benim de sorum şudur, peki bir kere katil olmuş olsa ne denir ? 9 9 Yanıtla
  • eren bilal:
    Ya anlamıyorum geçen seçimde CHP demleniyor diyip oy istenmedimi? Chp yi bu adamlarla bir tutup en kötü sözler söylenmedi mi ? Burada ekonomi kötü diyenlere terörist destekçisi chp ye vereceğime reis reis demediniz mi ? Lütfen cevaplayın. 7 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    bastan bu işlere gırmeselerdıde,çok sayıda sehıt verılmeseydı,cok para kaybıda olmasaydı...sonuc olarak en azından bır idam cezası almaları gerekır..bunun bir bedeli olmalı 4 2 Yanıtla
  • Security Specialist:
    AKP MHP Ve DEM Partisi çok büyük bir sorumluluk taşıyarak, 85 Million Vatandaş için deneyim yapıyorlar. Tabi barış huzur içinde daima daha çok başarıya ulaşılır. Tüm samimiyetle diyorum, Hellal olsun. Fakat bu günlerde ne doğru ne yanlış diye düşünçesin bizlerlei tartışmayan, hiç birşey önermeğen Partyler lütfen sırf birşey ters gidinçe de düşünçeleri kendilerine kalsın :( 2 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Farkinda misiniz bu tarz haberler ile teroristbaşi şirin gösterilmeye, barış güvercini algısı yaratilmaya çalışılıyor, uyuma Türk Evladı 0 1 Yanıtla
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