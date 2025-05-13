PKK\'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını ilişkin olarak çok konuşulacak değerlendirme geldi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARIYLA..."

"Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir" diyen Yavaş, "Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir" değerlendirmesini yaptı.

Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir. Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir.

"BU NOKTAYA VERDİĞİMİZ BİNLERCE ŞEHİT İLE GELİNDİ"

Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiçbir koşulda üzemeyiz.

REFERANDUM ÇAĞRISI YAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir. Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır. Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz."