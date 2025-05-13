PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi - Son Dakika
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Politika

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK\'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavaş, ''Bu sürecin yegane adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir. Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır'' dedi.

13.05.2025 10:49
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını ilişkin olarak çok konuşulacak değerlendirme geldi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARIYLA..."

"Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir" diyen Yavaş, "Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir" değerlendirmesini yaptı.

Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir. Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir.

"BU NOKTAYA VERDİĞİMİZ BİNLERCE ŞEHİT İLE GELİNDİ"

Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiçbir koşulda üzemeyiz.

REFERANDUM ÇAĞRISI YAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir. Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır. Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz."

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Son Dakika Politika PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Gürkan Mirkan:
    belediye başkanının görevleri bellidir. herkesin işine odaklanması gerekir. eğer meclise girmek istiyorsan milletvekili adayı olman gerekirdi.. 409 355 Yanıtla
  • 315701:
    Mansur yoldaş Silivri soğuktur fazla zıplama istersen. 281 417 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu adam boştur looo 325 346 Yanıtla
  • Hakan GÜÇLÜ:
    hah şimdi sıçtın işte kusura bakma insiyatifi ele alabilecek düzeyde biri değilsin demektir bu daha bu tarz konularda bile insiyatifi ele alamıyorsun demekki senden bir cacık olmaz devlet adamı dediğin jilet gibi keskin kararlar verebilmeli maalesef sende bu yok yazık oldu sen her konuda halka gelirsen bu ülkede işler yürümez efendi. 262 289 Yanıtla
  • emir2003:
    Çok mantıklı ve ahlaki. 324 195 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Terör örgütüne silah bıraktırılıyorken pamuk şekerci bunu referandumla millete sormak istiyor. Bu nasıl bir zihniyet. Yazıklar olsun. 197 253 Yanıtla
  • Ibrahim Yattara:
    Bencede hem fikirim halka sorulması lazım şehit katiliyle barış isteniyor mu diye devletin sahibi halktır 306 121 Yanıtla
  • 343434aslan:
    SANAMI KALDI YORUM İŞİNE BAK AGIR TAŞIT 155 261 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Kent uzlaşısını kim yaptı dayı demezler mi adama 156 198 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Hapisteki dağıstanlı ve menasur efendiden başka herkes memnun terörün bitmesinden. Bitsin mi bitmesin mi diye sandık kurmaya çalışanlar bu milletin şamarını yer. 117 168 Yanıtla
  • Baki Yaşar:
    Senlik bir durum yok Mansur yavaş sen işine odaklan 113 156 Yanıtla
  • Halis demir:
    Caape daha çok böğürecek oy hortumları kesildi artık kent uzlaşısı yspamayacaklar çok savaş istiyorsan gönder Atatürkün askerlerini cepheye çünki hiç cephede görmedik onları sadece ülkeyi karıştırırken gördük. 107 152 Yanıtla
  • Hls157128:
    sen kimsin 88 158 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    bu milliyetçi ayağı yapanlar ne kadar fesih kararı işlerine gelmiyor ya.eskide derdim bu PKK ya kim destek veriyor diye.şimdi bak nasıl destekçileri çoğalmış. 84 99 Yanıtla
  • hakan kara:
    Mansur bardaklar nerde mansur 72 107 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    burada şehit bahanesiyle yazanlara soruyorum.hiç bir şehidi düşünen yok amaçları ülkeyi kaosa çevirmek .dünden beri bakıyorum PKK silah bırakacağım demiş çoğu uykusu gelmiyor.nasıl milliyetçisiniz be yazıklar olsun 89 37 Yanıtla
  • suna genç:
    lozan kalsın mı yırtıp atalım mı? referandum yapılsın. Heykel yapmak yasak mı serbest mi referandum yapılsın? Yemin metninde ölüye sadakat şartı için referandum yapılsın, koruma kanunu için yapılsın, devletin dini islam mı laiklik mi referandum yapılsın. her ne önemli şey varsa yapılsın HODRİ MEYDAN 69 43 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Devlet işini bilir 48 62 Yanıtla
  • sadullah nas:
    buna da battı BARIş 47 62 Yanıtla
  • yurtluahmet66:
    Tutunacakları ve sömürecekleri boş milliyetçilik sözleri kalmayacağı için siyasette üretemedikleri için sanırım bu yollara başvuracaklar gibi gözüküyor ülke menfaatini her şeyin önünde tutmak gerek 57 44 Yanıtla
  • Nafi Aydogan:
    ne kadar boş konuşuyorsun maho eko paraları götürürken referandum mu yaptı 48 50 Yanıtla
  • aragorn:
    Mansur yavaş başkanın çok yakında ÇOKK büyük bir bombası patlayacak bu günü not alın. çok ama çok yakında. 38 57 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Öyle kendi aralarında karar verip alel acele yok silah bıraktı yok barış oldu maslini halka yutturamazlar .altından bakalım ne çıkacak Halk verecek elbet cevabını 54 31 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Kesinlikle doğru söylemiş. Bu ülke adına bir karar alınıyorsa, benim adıma kime ne sözler verilmiş bilmeye ve o yönde karar vermeye hakkımız var. Ayrıca meclis zemininde karara bağlanmış olan bir barış süreci, herkesi bağlar. Hükümetin tek başına bu kararı alması yanlıştır. Meclis sadece bir iki partiden ibaret dedğildir. 47 31 Yanıtla
  • Elisa21:
    AK KOYUN KARA KOYUN KENDİLERİNİ BELLİ ETMEYE BAŞLADI İÇLERİNDE Kİ Kİ ZEHİRİ KUSMAYA BAŞLADILAR 38 30 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    ankaradan başka her boka konuşuyor 34 33 Yanıtla
  • Mö19720202:
    barış istemeyenler var galiba ozaman gidin ne haliniz varsa görün yaw bugün birlik zamanı tam hersey yoluna girecekken içine çomak sokmaya çalışanlar var birlikte kazanılmış bu vatan topraklarında birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak çokmuş zorunuza hediye arkadaşlar az mantıklı olun devlet büyükleri sizin kadar bilmiyorlarmı. 32 33 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Abi ne diyorsun Allah aşkına ya ne referandumu ne ne lozanı dünyada ı örnekler var yani terör örgütlerinin fesih edilmesi ile alakalı devlet güçlüdür teröristin tepesine binmiştir. 29 33 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Hadi ordan sen kimsin? Sen konserleri bırakıp Ankara 'lıya hizmet et. Erdoğan gerekeni yapar. Kendi bayağı biri sanma. 30 31 Yanıtla
  • Yuksel Sun:
    Selam olsun barış ve kardeşliğe gerisi boşş 32 20 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bir tek sizinkiler dolu zaten. Ak Partinin karşısında kim var ise hepsine iftira atan bir loca, ama her seferinde sizi al aşağı eden bir mansur yavaş var. imamoğlunu da seçim ile alaşağı edemediniz şimdi yalandan içeri atıyorsunuz. gün gelecek ve devran dönecek elbet. 19 28 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    İşine bak:;:))) 17 24 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    Kızılay da yollar çukur doldursakmı acaba Mansur… 18 21 Yanıtla
  • ayşe onat:
    referandum mu laaaa....biz o millet vekillerini neden seçtik onlar millet için ne yapacaklarını bilebilecek kabiliyette olduklarına inanıyorum.neden bir masraf daha çıkarmak istiyorsunuz millete,neden rahatsız oldunuz acaba.nemanız kesilecek galiba haaa.siz belediye başkanısınız devlete ne yapacağını sizler söyleyemezsiniz. otur oturduğun yerde suyu bulandırma yetti terörden çektiğimiz.sizkerin tuzu kuru evlatlarınızı terör yüzünden ölmedi....... 14 17 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde rakiplerini PKK ve DEMli olmakla kendisini ise PKK ve terör ile mücadele etmek iddiasıyla seçim kampanyası yürütüp böylece seçim kazandığı için bunun 180 derece zıttı bir icraatı gündeme getirmesi için milletten bu konuda onay alması bir zarurettir. Sayın Mansur Yavaş’ın referandum çağrısı veya seçim kararı alarak bu şekilde kampanya yapması ve milletten seçmesi halinde böyle bir icraata kalkışması uygundur. millete saygının gereğidir. millet ikna edilmelidir. terörsüz Türkiye hepimizin ortak temennisidir. 14 14 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Bunun seçimdeki ilk vaadi ve icraati kadınlara ped dağıtmaktı 11 13 Yanıtla
  • Radon Radon:
    B.BASKANI OLMADAN ONCE SUYU BEDAVA YAPICAM DIYIP B.BASKANI OLDUKTAN SONRA SUYA %960 ZAM YAPAN ADAM DEILMI BU MANSUR 13 11 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Ped çi Mansur, kadınlara seçim vaadi olarak ilk yaptığın işti, ev ev ped dağıtmak, bu kadar terbiyesiz olur bir insan 5 13 Yanıtla
  • k K:
    Kürt Seçmenlere PKK'ya düşman olanlar PKK ile Kürtlerle barışmışken bu hasta halen daha kendisine oy vermiş. Belediye Başkanı yapmış. Kürt Seçmenlere oylarını alın gidin demek istiyor söyledikleriyle. 11 6 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Biz kan ile besleniyoruz, elimizdeki pkk aparatı bitmesin demek istiyor mansur yavaşş. Sen Git belediyeni yönet sen. Sanatçılara verilen paralar kimin cebine girmiş onu araştır önce. 8 5 Yanıtla
  • Zafer El:
    örgüt kendisini fes ettiyse artik guvenlik korucusu sözleşmeli er uzman çavuş sözleşmeli astsubay lafı da hükümet fes eder 4 2 Yanıtla
  • harun kamaci:
    adamın Ankara'dan başka her yere burnunu sokuyor ya. Sen Ankara ile ilgilen boşver. 3 1 Yanıtla
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