PKK'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye'de toplanacak - Son Dakika
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Politika

PKK'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye'de toplanacak

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MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısıyla birlikte gözler terör örgütünün fesih kongresi ve silah bırakma sürecine çevrildi. PKK'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye'de toplanabilir. Silah bırakma süreci de Türkiye, Irak ve Suriye yönetimi tarafından takip edilecek.

09.03.2025 07:19
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Silah bırakma" çağrısının ardından terör örgütü PKK'nın fesih takvimi netleşmeye başladı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre PKK elebaşı Öcalan ile devlet görevlileri arasında yapılan görüşmelerde PKK'nın kongresine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Uzun zamandır İHA ve SİHA'lar sebebiyle başta örgüt yöneticileri olmak üzere teröristler neredeyse 'Burnunu dışarı çıkaramaz' hâle gelmişti. Bu sebeple kongreye katılacak olanların 'güvenliğinin sağlanması' konusunda Kandil'den ve örgütün Avrupa kanadından bazı talepler geliyor.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ 3 ÜLKE TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK

Kongre Erbil veya Süleymaniye'de yapılırsa bu konudaki tedbirlerin Irak yönetimi tarafından alınabileceği ifade ediliyor. AK Parti kaynakları, kongre sırasında süreci baltalamak isteyen bazı ülkelerin istihbarat örgütlerinin yapacağı saldırılara karşı Irak yönetiminin teyakkuzda olacağını dile getiriyor. Kongreden fesih kararının çıkmasından sonra başlayacak silah bırakma süreci ise Türkiye, Irak ve Suriye yönetimi tarafından takip edilecek. 'İzleme ve denetleme süreci' olarak adlandırılan bu süreçte, silahların tek tek menşei ve kaydı tutulacak. Silahların nereye teslim edileceği, nasıl teslim edilecekleri ve sonrasında bu silahların ne olacağı konusunda üç ülkenin istihbarat birimlerinin oluşturacağı ortak bir mekanizmada görüşülerek karar verilecek.

AK PARTİ SOĞUK BAKIYOR

DEM Parti'nin Meclis'te bu süreçle ilgili bir komisyon kurulması önerisine ise AK Parti şu anda soğuk bakıyor. AK Parti kaynakları "Şu anda silah bırakma ve fesih dışında ikinci bir gündemimiz yok. Bu işler aşama aşama olur. Takibi olur. Her aşamada ortaya çıkan atmosfere göre yeni kararlar alınır. Önce bütün bileşenler silah bırakacak. Tasfiye süreci tamamlanacak. Bu kalıcı olacak. Her şey tamamlandıktan sonra oturup hep birlikte oturup konuşacağız" dedi.

"ÇAĞRI TÜM BİLEŞENLERİ KAPSIYOR"

Öte yandan, DEM Partili bazı isimlerin AK Partililerle yaptıkları görüşmelerde Öcalan'ın çağrısının örgütün Avrupa, Irak, Suriye ve İran kolu olmak üzere tüm bileşenleri kapsadığını söyledikleri dile getiriliyor. DEM Parti içinde bu konuda farklı düşünenler olsa da, üst düzey güvenlik kaynaklarına göre, hangi isim altında olursa olsun çağrının örgütün tamamını kapsadığı konusunda bir tereddüt bulunmuyor.

PKK\'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye\'de toplanacak

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Son Dakika Politika PKK'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye'de toplanacak - Son Dakika

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