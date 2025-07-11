PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi - Son Dakika
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Politika

PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi

PKK silah bıraktı, DEM Parti\'den açıklama geldi
11.07.2025 17:31
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PKK'lı 30 kişilik terörist grubunun silah bırakmasının ardından DEM Parti'den yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "PKK'nın silahlara veda kararı, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye'nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkarmıştır." denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi anlar yaşandı. Terör örgütü PKK'lı 30 kişilik grup Süleymaniye'de silahlarını bıraktı.

DEM PARTİ: SİLAHLARA VEDA TÖRENİ, DEMOKRATİK YAŞAMA DAVETTİR

Konuya ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın ortak imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir.

"ORTA DOĞU VE TÜRKİYE'NİN TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI"

Orta doğu ve Türkiye'nin yüzyıllık tarihinde dönüm noktalarından biri bugün yaşanıyor. İmralı'dan 26 yıl sonra gelen görüntülü barış çağrısı, bu toprakların kadim ruhuna seslenişin en güçlü ifadesidir. İmralı'dan gelen çağrının ardından yapılan PKK'nın silah yakma töreniyle Kürt sorununun çözümü ve Demokratik Türkiye'nin inşası için yeni bir döneme giriliyor.

"HALKLARIMIZIN GELECEĞE DAİR UMUDUNU BÜYÜTMÜŞTÜR"

PKK'nın silahlara veda kararı, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye'nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkarmıştır. PKK'lıların silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir. Bu tören halklarımızın geleceğe dair umudunu büyütmüştür.

"BARIŞ HEPİMİZİN ORTAK KAZANCIDIR"

Yüz yıllık acının sona erdiği, kardeşliğin zafer kazandığı günleri görme umudumuz artmıştır. Barış hepimizin ortak kazancıdır. Bu mukaddes yolculukta hiçbir ferdi, hiçbir kesimi geride bırakmayacağız. Anadolu'nun bereketli topraklarından Trakya'nın verimli ovalarına, Karadeniz'in dalgalı kıyılarından Mezopotamya'nın kadim şehirlerine kadar her yurttaş bu demokratik dönüşümün şahidi ve ortağı olacaktır. Kazanan halklar olacaktır. Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacaktır. Bu süreci onurla, sabırla, inatla savunacağız.

"ŞİMDİ DEMOKRATİK SİYASET MÜCADELESİNİ BÜYÜTME ZAMANI"

Bu duygu ve düşüncelerle, Barış ve Demokratik Toplum Grubu'nun 11 Temmuz 2025'te tarihî bir iradeyle başlattığı silahsızlanma ve demokratik siyasete geçiş hamlesini yürekten selamlıyoruz. Çünkü bu adım sadece Kürt halkının meşru özgürlük mücadelesinde değil, Türkiye'nin ve bütün Ortadoğu'nun barış, eşitlik ve demokratik dönüşüm arayışında yeni bir dönemi başlatmaktadır. Şimdi hep birlikte demokratik, siyasi ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye'si için adım atma zamanıdır, demokratik siyaset mücadelesini büyütme zamanıdır."

PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi

DEM Parti, Politika, Türkiye, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi - Son Dakika

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