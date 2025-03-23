Polis amirinden eyleme katılan öğrenciler arasında dikkat çeken diyalog - Son Dakika
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Politika

Polis amirinden eyleme katılan öğrenciler arasında dikkat çeken diyalog

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da da protesto edildi. Akdeniz Üniversitesi'nde de bir grup öğrenci ile polis amirinin diyalogu dikkat çekti. Eylemcilerle konuşan Çevik Kuvvet amiri ''Hiçbirinize bir şey olmasını istemiyoruz. Sabahtan beri üniversitenin içinde yürüdünüz. Personelim yanınızdaydı ve haberiniz bile olmadı. Sizden iyi niyet görmek istiyoruz'' dedi.

23.03.2025 06:47
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da akşam saatlerinde protesto edildi. Konyaaltı sahil bandında buluşan kalabalık, slogan atarak Konyaaltı Kent Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Meydana ulaşmadan önce polis, grubun önünü keserek, yürüyüşe izin vermedi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine grup bir süre oturma eylemi yaptı. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba TOMA ve çevik kuvvet ekibiyle müdahale edildi. 7 kişi gözaltına alınırken, polisin müdahalesi sonucu grup dağıldı.

POLİSTEN EYLEMCİLERE NASİHAT

İmamoğlu'nun gözaltına alınması Akdeniz Üniversitesi'nde de bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Eylemcilerle konuşan Çevik Kuvvet amiri "Hiçbirinize bir şey olmasını istemiyoruz. Sabahtan beri üniversitenin içinde yürüdünüz. Bütün personelim yanınızdaydı ve haberiniz bile olmadı. sizden iyi niyet görmek istiyoruz" diyerek nasihatte bulundu.

Polis amirinden eyleme katılan öğrenciler arasında dikkat çeken diyalog

Akdeniz Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Politika Polis amirinden eyleme katılan öğrenciler arasında dikkat çeken diyalog - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cenk Aydın:
    madem eylem yapiyonuz yuzunuzu niye sakliyonuz at hırsızları...! delikanlı olsanıza 42 19 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    bu davarlara nasil anlatacan komserim hırsız için böyle yapanlardan adam olmalarini istemişiniz 33 16 Yanıtla
  • Alper Elma:
    ahh amirim ahh, ben orada sizin yerinizde olsam Yüzünü Kapatanlari yağlı çubuğa jop'a oturtmak en adil çözüm olacağını düşünüyorum 6 3 Yanıtla
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