Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler - Son Dakika
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Politika

Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler

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Edirne'de polisin "Dur" ihtarına uymayan çakarlı lüks araç, kısa sürede yakalandı. Araçtaki iki kişinin birçok suç kaydı olduğu belirlenirken, otomobilin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edildi. Aracın bagajından yola çok sayıda elektronik sigara ve atomizer ateşleyiciler döküldü. Otomobilden çıkanlar savcılığın talimatıyla video ile kayıt altına alınırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

21.09.2024 18:52
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Edirne'de uygulama noktasından kaçan çakarlı lüks otomobil, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Otomobilin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edilirken, araçtaki 2 kişinin çok sayıda suç kaydı çıktı. Aracın bagajında çok sayıda elektronik sigara ve atomizer ateşleyiciler bulundu.

ÇAKARLI ARAÇ, DURMAYIP KAÇTI

Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Eylül günü Edirne otobanında uygulama yaptı. Gişelerden geçen çakarlı lüks araç, polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada otomobil 600 metre ileride durduruldu.

ARAÇ, CHP MİLLETVEKİLİNE AİT ÇIKTI

Ekran Haber'de yer alan habere göre, polis ekipleri yaptıkları incelemede aracın CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğunu belirlendi. Sürücü olarak araçta bulunan Ç.R.Ç.'nin kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan F.A.'nın ise uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, mala zarar verme, "açıktan hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kooperatif yöneticilerinin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık ve 2 adet karşılıksız çek keşide etme, başkasına ait marka hakkına iktibas veya suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmeti sunmak suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün

OTOMOBİLİN BAGAJINDAN ELEKTRONİK SİGARALAR ÇIKTI

Ekipler bunun üzerine otomobilin bagajını açtı. Bagajdan yola çok sayıda elektronik sigara ve atomizer ateşleyiciler döküldü. Müracaat savcısı şahısların bulunanları "Rızaen teslim edip etmeyeceğini" sorulması, teslim etmeyi kabul ederlerse arama yapılmaksızın video çekimi yapıp suç unsurlarına el konulması talimatı verdi. Bunun üzerine F.A. bagajdakileri teslim etmeyi kabul etti.

SERBEST KALDILAR

Polis ekiplerinin bagajdaki elektronik sigara ve optimizer ateşleyicileri kayıt altına aldığı ve her iki şahsı serbest bıraktığı öğrenildi.

Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün\'ün otomobilinden neler çıktı neler

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Son Dakika Politika Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Sk 06:
    akpli millet vekili aracı olsaydı haber bile olmazdı 46 98 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Bu chpliler yaptıkları kirli işlerden sürekli nasıl böyle sıyrılıyor. En çok mağdur bunlar lafa gelincede 75 28 Yanıtla
  • Hasan Vanlı:
    Serbest mi bırakıldı? doğru mu okudum? 95 2 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    hayırdır niye serbest bırakıldı anlamadım garban olsaydı anasını ağlatırlardı 83 1 Yanıtla
  • Tunahan Yaman:
    demekki cok sayida suc kaydi yokmus. 52 3 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Hayırlı işler 52 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    dem'liler görmesin kıskanırlar! 42 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    serbest bırakıldı ne demek o zaman niye gözaltına alındı bunun suçu yok demekki 42 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    dilan polatlar kizilay baskani kizi serbest kaldigi ulke de bu cok mu 34 8 Yanıtla
  • Mehmet Can KARAKAYA:
    serbest bırakmak nedir ??? 37 1 Yanıtla
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