2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Yılmaz ise komisyondaki uygulamanın yeni olmadığını, yeni bir karar almadığını, yıllardır oturmuş yerleşik usulü devam devam ettirdiğini kaydetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu

Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı

Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe