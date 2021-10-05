6 parti 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantısını Meclis'te yaptı (2) - Son Dakika

İYİ PARTİLİ ERDEM: ORTAK İLKELERDE AYNI ŞEYLERİ DÜŞÜNÜYORUZ

TBMM'de 6 partinin gerçekleştirdiği 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasının 3'üncü toplantısının ardından İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, açıklamalarda bulundu. 4'üncü toplantının da haftaya çarşamba günü Meclis'te yapılacağını aktaran Erdem, bugünkü toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Toplantının çerçevesi bugünkü toplantının hangi başlıklar altında yapılacağına ilişkin oldu. Çok verimli bir çalışma oldu. Bundan sonra her salı yine bu saatlerde Meclis salonlarında toplanmaya devam edeceğiz. Büyük bir gayretle bu çalışmayı sürdüreceğiz. Bir tek önümüzdeki hafta ayrı bir programdan dolayı çarşamba günü toplanacağız. Ana başlıklarımızın ne olduğuna baktık. Ne kadar zaman dilimi içeresinde bitirebileceğimize ilişkin bir görüşme oldu. Ortak ilkelerde aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu ortak ilkelerin içindeki en önemli şeyleri bir bütün olarak hazırlayıp genel başkanlarımızın önüne sunacağız. 6 parti de yaptığımız işten çok memnun. Çalışmalarımız önümüzdeki yıl başını bulur."Erdem, genel başkanların talimatıyla çalışmayı 6 hukuk başkanı olarak yürüteceklerini belirtti. Çalışmaların daha kolay yürümesi için yanlarına birer yardımcı alacaklarını da anlatan Erdem, "Süreç doğal bir şekilde gelişiyor. 2019 yılında genel başkanımız, 'Parlamenter sisteme dönmemiz lazım' dedi. CHP de aynı şekilde. DEVA, Gelecek, DP derken süreç doğal bir şekilde gelişti. Güçlü bir parlamenter sisteme inanan diğer partiler de bu sürece katılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise "Çalışmalarımız son derece verimli geçiyor. Genel ilkelerde uzlaşma devam ediyor. Son derece faydalı verimli geçiyor. Sık sık toplanacağız" dedi.