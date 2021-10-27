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AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri Brüksel'de başlıyor - Son Dakika

AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri Brüksel'de başlıyor

27.10.2021 11:06
AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri Brüksel'de başlıyor

İran ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki nükleer anlaşma müzakereleri, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlıyor.

İran ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki nükleer anlaşma müzakereleri, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlıyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakiri Keni Brüksel'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı Ortak Komisyonu ile görüşmeler yapılacağını belirtirken, müzakerelere AB kanadından AB Dış Eylem Servisi diplomatları katılacak.

İran ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönüş konusunu ele almak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor. İran'ın nükleer çalışmaları nedeniyle ABD tarafından uygulanan ambargoların kaldırılması amacıyla İran'ın Batı ile yeniden diyalog kurmasının yollarının aranacağı görüşmelerde AB ve İranlı diplomatların detaylı bir müzakere gerçekleştirmesi bekleniyor. Brüksel'deki görüşmelerin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ara verilen müzakerelerin önünü açabilecek bir diyalog fırsatı olarak görülüyor. Görüşmeler, 17 Ekim'de AB adına İran'a giden AB Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora'nın daveti ve önerisi üzerine başlayacak.

Mora İran ziyaretine ilişkin olarak yaptığı paylaşımında, "Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) koordinatörü olarak kritik bir zamanda (İranlı) meslektaşımla buluşmak üzere Tahran'a seyahat ediyorum. Viyana'daki nükleer müzakerelerinin yeniden başlatılmasını hızlandırmaya çalışacağım. Diplomatik çalışmalara devam etmek için geçtiğimiz Haziran ayında bıraktığımız yerden görüşmelere başlamak çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

Yaptırımların kaldırılması karşılık anlaşmaya dönülmesi hedefi

AB, İran'la nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için yoğun bir çaba harcarken, yaptırımların kaldırılması ya da hafifletilmesi gibi konularda İran'a kolaylık sağlanması karşılığında nükleer anlaşmanın yeniden uygulanması hedefleniyor. Brüksel'de başlayan müzakerelerin hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Nisan'da Viyana'da yeniden başlayan ve 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerine İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle ara verilmişti. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Nükleer, Brüksel, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri Brüksel'de başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri Brüksel'de başlıyor - Son Dakika
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