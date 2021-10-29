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ABD Başkanı Biden Vatikan'da - Son Dakika

ABD Başkanı Biden Vatikan'da

29.10.2021 15:32
ABD Başkanı Biden Vatikan'da

ABD Başkanı Joe Biden, Papa Francis ile görüşmek için Vatikan'a geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Papa Francis ile görüşmek için Vatikan'a geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte, Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan'a ziyaret düzenliyor. Biden'ın Vatikan'a gelme sebebinin uzun süredir kamusal ve özel hayatıyla ilgili hem aile rahatlığı hem de ideolojik olarak kendisine destek veren Papa Francis ile tanışmak olduğu ifade ediliyor.

Biden Vatikan'da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, görüşmelerin basına kapalı olacağı fakat sonrasında bazı görüntülerin paylaşılacağı öğrenildi.

"Jill'in eşiyim"

Papalık Ev Yöneticisi Monsinyör Leonardo Sapienza ve diğer Vatikan yetkilileri tarafından karşılanan Biden, "Geri dönmek güzel" derken kendini, "Jill'in eşiyim" diyerek tanıttı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başkan ve Papa arasındaki görüşmelerin yoksulluk, iklim krizi, korona virüsün sonu olacağını söylerken bugünkü görüşmenin kişisel bir önem taşıdığını ve "sıcak bir buluşma" olacağını da ekledi. - VATIKAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden Vatikan'da - Son Dakika


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