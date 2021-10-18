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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri'de 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri'de 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti Açıklaması

18.10.2021 18:11
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri'de 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'deki ailesine ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'deki ailesine ziyarette bulundu.

Çeşitli programlar kapsamında kente gelen Gül, Bünyan ilçesinde, 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in, şehit olduğu an parçalanan cep telefonu, olay yerinde bulunan şarapnel parçası, şehit mesai arkadaşlarının fotoğrafları gibi birçok nesnenin yer aldığı "anı evi"ni gezdi.

Baba Yahya Yiğit, Bakan Gül'e, kızının, çocukken oynadığı bebekten şehit olduğu ana kadar kullandığı yüzlerce eşyanın anı evinde yer aldığını söyledi.

Yiğit, kızının şehit olmadan önce çektirilen fotoğrafları ve silahını da Bakan Gül'e gösterdi.

Şehidin anısının, eşyalarından oluşan anı evi ile yaşatılmasının güzelliğinden bahseden Gül, daha sonra aile ile bir süre sohbet etti.

İlçede esnafı da ziyaret eden Bakan Gül, market, fırın ve eczaneleri gezip çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Gül, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u da ziyaret edip ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye ziyaretinde Bakan Güle Bünyan halısı ve gilaburu hediye edildi. Gül, MHP Bünyan İlçe Teşkilatını da ziyaret etti.

"Bizim derdimiz, memleket, ülkemiz, vatandaşımız daha iyi yere gelsin"

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına giden Gül, burada yaptığı konuşmada, Bünyan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkede güzel şeyler olduğunda birilerinin gitmesine yönelik siyaset yapıldığını belirten Gül, "Bizim siyasetimizin özü bir şeyler olmak değil, bir şeyler yapmak siyasetidir. Birisi şuraya gelsin, birisi buraya gelsin derdi yok bizde. Bizim derdimiz memleket, ülkemiz, vatandaşımız daha iyi yere gelsin. İşçimiz, çiftçimiz, esnafımız daha iyi yere gelsin, gencimiz daha iyi bir geleceğe kavuşsun. Bütün meselemiz budur." dedi.

Milletle beraber yol yürüdüklerini anlatan Gül, 2023 yılına Cumhur İttifakı ile devam edeceklerini vurguladı.

Gül, ülkenin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlerin boş durmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin, sınırlarımızın hiçbir yerinde bir koridora asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz. 84 milyonun birlik, beraberlik içinde olmasıdır. Karşı tarafta ne var? 'İktidar gitsin, hükümetler gitsin.' Peki ne olacak? Ne olacağa dair hiçbir fikir yok. Daha bir çivi çakmamışsın sen şu Bünyan'a. Yerel yönetim olsun merkezi yönetim olsun burada AK Parti'mizin, hükümetin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izleri var. Niye? Biz millete sevdalıyız. Biz millete aşığız. Eskiden 'buraya Enver gireceğine Bulgar girsin' derlerdi. Böyle bir yaklaşım var. Niye? Bu nefret ve ötekileştirme diliyle bu ülke çok şey kaybetmiştir. Demiyor ki daha güzel olsun. Burada biz milletimizle beraber el ele hizmet yapmaya devam edeceğiz. İftiralara, ayak oyunlarına, dedikodulara ayıracak hiç vaktimiz yok. Biz Türkiye'yi, ülkemizi ekonomik alanda, özgürlük anlamında da daha iyi noktaya getirmeye, bu konuda mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Vatandaşımızın ekmeğini, işindeki, evindeki huzurunu da bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye tökezlesin diye mücadele eden içeride ve dışarıdakilerin rahatsızlığı, Türkiye baş eğmediği içindir. Türkiye'nin geçilmez olduğunu her zaman gördükleri içindir. Biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz."

Bakan Gül, Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da incelemelerde bulunup, personelle bir araya gelerek, çalışanların taleplerini dinledi.

Adalet Bakanı, 15 Temmuz, Kayseri, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri'de 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri'de 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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