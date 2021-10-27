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Afganistan'a komşu ülkeler Tahran'da toplandı - Son Dakika

Afganistan'a komşu ülkeler Tahran'da toplandı

27.10.2021 14:38
Afganistan'a komşu ülkeler Tahran'da toplandı

İran'ın başkenti Tahran'da Afganistan'a komşu ülkelerin katıldığı Afganistan ve Taliban konulu uluslararası bir toplantı gerçekleştirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da Afganistan'a komşu ülkelerin katıldığı Afganistan ve Taliban konulu uluslararası bir toplantı gerçekleştirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da Afganistan'a komşu ülkeler Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Afganistan ve Taliban konulu uluslararası bir toplantı düzenlendi. Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları'nın da çevrimiçi katıldığı toplantıya video mesaj gönderen Afganistan'a komşu olan ülkelere bir çağrıda bulunarak, "Komşu ülkeler topraklarına ABD ve NATO üslerinin konuşlanmasına izin vermemeli" ifadesini kullandı. Afganistan'daki durumun normale dönmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Teröristler, mülteci kisvesi altında komşu ülkelere geçiyor. Afganistan'daki durumun normale dönmesi ve mültecilerin kademeli olarak ülkelerine dönüşlerinin sağlanması gerekiyor" dedi.

İran: "Bölge ülkeleri olarak Afganistan'a yönelik olumlu bir mesaj vermiş olacağız"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını istediklerini söyledi. Abdullahiyan, "Bugünkü toplantıyı komşu ülke Afganistan'daki yeni durumu ele almak için düzenledik. Bu şekilde bölge ülkeleri olarak Afganistan'a yönelik olumlu bir mesaj vermiş olacağız" dedi.

Afganistan ile sınır güvenliği ve yine Afgan vatandaşlarının güvenliğinden Kabil yönetiminin sorumlu olduğunu belirten Abdullahiyan, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını istiyoruz. Ülke güvenliğinden ise bu hükümet sorumlu olacaktır" ifadesini kullandı.

Abdullahiyan, Afganistan'daki bugünkü krizden ABD'nin sorumlu olduğunu belirterek, "Dışarıdan bölgeye yönelik zorlayıcı ve dayatmacı müdaheleler Afganistan'da böylesi bir krizi miras bıraktı. ABD terör ile mücadeleyi bahane ederek Afganistan'ı işgal etti. Bu nedenle Afganistan'da güvenlik ve istikrar sağlanamadı" dedi.

Abdullahiyan ayrıca, ABD varlığının Afganistan'da son bulmasını Afgan halkının zaferi ve başarısı olarak gördüklerini belirtti.

Pakistan: "Afganistan'a ait yurt dışında bloke edilen mal varlıkları Kabil yönetimine iade edilmeli"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise yaptığı konuşmada, Afganistan ekonomisine işaret ederek, "Afganistan'a ekonomik yardımların yapılması ve Afganistan'a ait yurt dışında bloke edilen mal varlıklarının Kabil yönetimine iade edilmesi gerekiyor. Ayrıca ülkedeki göç ve terör ile mücadele bizler için de önemli bir öncelik" dedi. - TAHRAN

Afganistan'a komşu ülkeler Tahran'da toplandı
Afganistan'a komşu ülkeler Tahran'da toplandı
Afganistan'a komşu ülkeler Tahran'da toplandı
Afganistan'a komşu ülkeler Tahran'da toplandı
Afganistan'a komşu ülkeler Tahran'da toplandı
Afganistan'a komşu ülkeler Tahran'da toplandı

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Tahran, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Afganistan'a komşu ülkeler Tahran'da toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'a komşu ülkeler Tahran'da toplandı - Son Dakika
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