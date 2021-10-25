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Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı

25.10.2021 17:02
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan programla Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan programla Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı.

Program saygı duruşu ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa Bitlis İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kadir Serdar Yoldaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Binlerce yıllık tarihimizin bu topraklardaki en güzel nişanesi ata yurdumuz Ahlat'ımızda kardeşimizin bu özel gününü kutlamanın şerefini paylaşıyorum. 30 yıl önce Ermeniler işgal gerçekleştirdiler. Tabi ki bu haksız işgal kalmamalıydı. Türkiye'miz ve Azerbaycan'ımız gücünü gösterdi ve geçen yıl bu zamanlarda her bir Türk vatandaşının gururla seyrettiği zafer için kalbimizin çarptığı günlerde, Türkiye'de eğitim gören Azerbaycan subaylarımız, Türk subaylarımızın komutasındaki Azerbaycan'ımız 44 gün süren ve binlerce şehidimize rağmen büyük bir zafer kazandı. Şimdi o zaferin yıl dönümünü, bu ilçede ne güzel ve özeldir ki yad ediyoruz. Allah bağımsızlık mücadelesinde ve Karabağ zaferinde şahadete yürüyen şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ihsan eylesin" dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise Ahlat'ta olmaktan dolayı çok sevinçli ve gururlu olduğunu belirterek, "Bugün Azerbaycan'ın yaklaşık 30 senedir beklediği zaferin ilk yıl dönümünde sizlerle burada beraber kutlamanın bir daha gururunu yaşamaktayız. Azerbaycan yaklaşık 200 senedir topraklarını işgale kaptırarak 1991'de bağımsızlığını kazandı ama o dönemde dış güçlerin desteğiyle topraklarımız işgal edilmeye başlandı. Ordusu, ekonomisi darmadağın edilmiş bir Azerbaycan'a, güçlü, ordulu, ekonomisi mevcut olan dış güçler Ermenistan ve Ermenilerin lehine işgal ettiler. 30 sene bu işgali bitirmek için diplomasi savaşı verdik. Biliyorsunuz ki dünyada maalesef çifte standartlar var. En son biz bu savaşa doğru hazırlanıyorduk. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, devletimizin gelişimini öyle programladı ki bugünkü gücümüze ulaştık. Azerbaycan bağımsızlığını ilk kazandığında bu bağımsızlığı ilk tanıyan Türkiye olmuştur. Kanımız bir, canımız bir tamam da bu birliği canlı tutan ve yaşatan iki taraftan da halkımız vardı. Unutmadılar unutturmadılar. Savaş istemiyorduk ama maalesef lobilerinin desteğiyle Ermenistan'ın açıklamaları bizi son noktaya getirdi. Azerbaycan onlara karşı koydu ve 44 günlük savaşta yanımızda olan dünya diploması arenasında desteğini gördüğümüz canımız, kanımız bir olan dostumuz, gardaşımız Türkiye Devleti ve onun çok değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerini alarak savaşı yürüttük. Bu savaşı kazandık ama diplomasi savaşımız halen devam ediyor. Zaferimizin ilk yaşıdır. Geçen yıl bu vakitte kuvvetlerimiz zafer kazanmıştı. 2 bin 900'ün üzerinde şehit verdik. Ama Ermenistan tarafında tahminlerimize göre 8 bin ölü, 15 bin yaralı ve en önemlisi de 10 bin firar verdiler. Askerleri silahları bırakıp kaçtılar. Bugün zaferimizin ilk yılını sizlerle birlikte geçirmekten çok mutluyuz" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçivan Milletvekili Elman Ceferli de, Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020 tarihinde başlayıp 10 Kasım'a kadar devam eden savaşta, Azerbaycan'ın 30 yıldan beri işgal altında kalan topraklarının kurtarılmasıyla sonuçlandığını dile getirerek, "Vatan muharebesinin neticesinde kazanılmış muhteşem zaferin birinci yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan ve Anadolu halkını ayırtmaksızın tüm Türk halkını tebrik etmek istiyorum. Bu zafer yalnız Azerbaycan güçlerinin değil, Türk dünyası ile gardaş ülkemizin zaferidir ve ortak tarihimize artık 1 yıldır yazılmış" dedi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban da birer konuşma yaparak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin zafer bayramını kutladığını belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Azerbaycan yetkilileri tarafından Bitlis protokolüne çeşitli hediyeler takdim edildi. Video ve slayt gösterimi ile öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam eden program, Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçivan Devlet Üniversitesi sanatçıları tarafından verilen konserin ardından sona erdi. - BİTLİS

Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan, Bitlis, İşgal, Ahlat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahlat'ta Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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