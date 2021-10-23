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AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı

23.10.2021 13:47
AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bugün iktidara talip olanlar, elbette ki iktidar olmak isteyebilir ancak bunun için önünüzde AK Parti'nin hizmetleri var. Size sorarlar: Onun üzerine ne koyacaksınız?" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bugün iktidara talip olanlar, elbette ki iktidar olmak isteyebilir ancak bunun için önünüzde AK Parti'nin hizmetleri var. Size sorarlar: Onun üzerine ne koyacaksınız?" dedi.

Yıldırım, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin "İnsanı yücelt ki devlet yücelsin." düsturuyla hareket ettiğini söyledi.

İnsanı yüceltmenin lafla değil, insana hizmetle olacağını belirten Yıldırım, "Bugün iktidara talip olanlar, elbette ki iktidar olmak isteyebilir ancak bunun için önünüzde AK Parti'nin hizmetleri var. Size sorarlar: Onun üzerine ne koyacaksınız? Neyi daha fazla yapacaksınız da Eskişehirli size ilgi gösterecek, destek verecek? Diğer siyasi partilerden gelecek seçimlere yönelik hiç böyle bir şey duydunuz mu?" diye konuştu.

Muhalefetin Türkiye'ye, terörle mücadeleye, ekonomiye, eğitime, adalete yönelik hiçbir önerilerinin, projelerinin olmadığını dile getiren Yıldırım, "Önümüzde 1,5 yıl var; 2023'e giden yolda, güven ve istikrarla tekrar Eskişehir'de yeni bir destan yazmaya var mıyız? Liderimizi, Cumhurbaşkanımızı rekor oyla Eskişehir'den tekrar seçecek miyiz?" ifadesini kullandı.

Yıldırım, Cumhur İttifakı'yla, ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği için bölgede ve ülkede oynanan oyunları bozacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Coğrafya kaderdir. İbni Haldun böyle söylüyor. Bu, bizim kaderimiz. Bizim kaderimiz, sadece 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla, 492 bin kilometrekare 'Mavi Vatan'la sınırlı değil. Biz, coğrafyamızdan da sorumluyuz. Karabağ'dan da Irak'tan da Suriye'den de Libya'dan da sorumluyuz. Oralarda yaşayan mağdur ve mazlum milletlerin güvendiği ülke Türkiye, lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için daha çok çalışacağız, daha çok gönüllere gireceğiz, daha çok vatandaşlarla hemhal olacağız, bir araya geleceğiz. Hizmetler, tabii ki yapılacak, yapılıyor ama hizmetlerin yeterli olduğunu asla düşünmeyeceğiz. Gönüllere de yollar yapacağız."

Binali Yıldırım, Cumhuriyet'in 100. yılına, 2023'e emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı hedef gösterdiğini anımsatan Yıldırım, "İşte bizim gayemiz de budur. Türkiye'yi sadece vatan toprağında değil, bölgenin parlayan yıldızı yapmaya hep birlikte devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz insanı ailenin özü görürüz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de siyasetin, hakikatin yanında duranların mücadelesi olduğunu kaydetti.

Kandemir, "Hakikatin yanında duranlar, kader birliği yapanlar, birbirlerini kardeş görenler, bilhassa AK Parti teşkilatının ruhunu taşıyanlar, yüreklerine dünyaları sığdırırlar." dedi.

Yunus Emre'nin "Biz yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü." sözünü hatırlatan Kandemir, şöyle devam etti:

"AK Parti siyasetinin en temel kodu, bizler için biz insanı ailenin özü görürüz. Her dokunduğumuza, her gönlüne konuk olduğumuza, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza, ailemizin bir parçası, Rabb'imizin emaneti olarak bakarız. AK Parti teşkilatları, dün görev yapanları ile bugün vazifeyi taşıyanlarıyla, bu büyük aile büyük mücadelenin ne manaya geldiğini bilen insanlardan oluşur."

Eskişehir teşkilatlarını tebrik eden Kandemir, toplantının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ise Yunus Emre gibi gönüller yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin, millet iradesinin en önemli tezahürü olduğunu dile getirdi.

Çalışkan, "AK Parti, mazlumların ve mağdurların sesi, ümmetin umudu ve dirilişidir. AK Parti, Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklıdır. Bu davaya gönül verenler, kendileriyle beraber, yeryüzündeki bütün mazlumların da hukukunu koruma şiarıyla mücadele vermektedir. AK Parti, milletimizin teveccühüyle kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimde gönüllere girerek birinci parti olma başarısını göstermiştir. Teşkilatlarımızla milletimizin kalbinde, milletimizin yanında ve gönlünde olmaya gayret ediyoruz. AK Parti, Eskişehir'in kalkınması ve standartlarının yükseltilmesi adına birçok hizmeti yaparken, maalesef CHP belediyeleri sadece algı yürüterek günlerini doldurmaktadır. İnşallah 2024 yerel seçimlerinde hem Büyükşehir Belediyesini hem de tüm ilçe belediyelerini kazanarak Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tutacak ve tekrar şehrimizi AK belediyecilik ile buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Eskişehir, AK Parti, Türkiye, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı - Son Dakika


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