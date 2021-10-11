AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, hayatını kaybetti. AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Akdoğan, "Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım İsmet Uçma Hakk'a yürüdü; Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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