AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu, devlet memurlarını tehdit ediyor - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir paralel devlet arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı 'Yassıada' zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz" dedi.