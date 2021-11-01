Üye Girişi
AK Parti'li Dağ: CHP, HDP'ye vagon olmuştur - Son Dakika

AK Parti'li Dağ: CHP, HDP'ye vagon olmuştur

01.11.2021 14:48
AK Parti'li Dağ: CHP, HDP'ye vagon olmuştur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermesi ile ilgili, "Bu CHP- HDP ittifakı değil, CHP'nin HDP'ye iltihakıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermesi ile ilgili, "Bu CHP- HDP ittifakı değil, CHP'nin HDP'ye iltihakıdır. CHP, HDP'ye vagon olmuştur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Dağ, iktidar ile muhalefetin gündeminin farklı noktalarda tezahür ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler ile ilgili bir iddia ortaya attığını belirten Dağ, "Gerisini getiremedi. Savcılıktan birkaç defa kendisine müzekkere yazılmasına rağmen bununla ilgili hiçbir ifadeyi yerine getirmedi. Sorulduğunda da Cumhurbaşkanımızın 6 ay önce dile getirmiş olduğu demokratik tepkisini ortaya koydu. Bir genel başkanın bunları dile getirirken çok daha dikkatli olması gerekir" dedi.

'MUHALEFET BÜYÜKELÇİLER NAZARINDAN BAKTI'10 büyükelçinin açıklamalarının ardından yaşanan süreci hatırlatan Dağ, "O süreçte de aslında muhalefet ülkemizde iyi bir sınav vermedi. Büyükelçilerle ilgili iç işlerine müdahale noktasında olan bu süreci Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde tavır koyarken, muhalefet ne yazık ki büyükelçiler nazarından baktı. Sonradan yaşanan hadiseler konusunda bir özür duyduk mu? Duymadık" diye konuştu.'CHP KENDİSİ İLE ÇELİŞMİŞTİR'Salı günü Meclis'te oylanan tezkere hakkında konuşan Dağ, şunları söyledi: "Bugüne kadar terörle mücadele kapsamında hep Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir tezkere verilir. Bu tezkerede bütün siyasi partilerin nerede yer aldıklarını çok net bir şekilde görürüz. Önceki oylamalarda 'evet' diyen CHP, bu oylamada 'hayır' diyerek kendisi ile çelişmiştir. Çok açık bir şekilde kendisini inkar etmiştir. Bu bir ittifak değildir, bu iltihaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP'nin HDP'ye iltihakıdır. CHP, HDP'ye vagon olmuştur. Bu hayır oyuyla 'askıda CHP' kampanyası başlamıştır. Hayırlı olsun. CHP'yi kim nereye çekerse, CHP oraya gitmeye hazırdır. HDP'nin Türkiye'nin her meselesinde gayri milli bir duruş sergilediğini hepimiz biliyoruz."'CHP'LİLER DE BU YENİ CHP'DEN RAHATSIZ'CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Dağ, şöyle devam etti: "CHP; bu gayri milli duruşa payanda olmuştur, can suyu vermiştir. Bu olay, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine kara bir leke olarak geçecektir ve yıllar sonra bugünler yaşandığında Cumhuriyet Halk Partisi; bu anı, bu kararını açıklamakta zorlanacaktır. CHP, kuruluş ilkelerine, özüne, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kadrosuna karşı tam bir yabancılaşma içindedir. Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP; büyük bir değişim, dönüşüm, başkalaşım yaşamaktadır. Eminiz ki; CHP'ye oy veren vatandaşlarımız bile bu yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nden rahatsızdır. FETÖ gibi DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütlerine sessiz ve tepkisiz kalan CHP, tezkeredeki tutumuyla şimdi de PKK'yı sevindirmiştir. CHP'nin siyaseti, tam anlamıyla bir istismar siyasetidir."Kılıçdaroğlu'nun son tezkereye verdikleri 'hayır' oyu için "Evet dersek cumhuriyete ihanet etmiş oluruz" dediğini hatırlatan Dağ, "CHP, bir önceki aynı muhtevaya sahip tezkereye 'evet' diyerek, cumhuriyete kendi ifadeleriyle ihanet mi etmiştir? ya da Millet İttifakı'nın resmi diğer ortağı İYİ Parti tezkereye 'evet' diyerek cumhuriyete ihanet mi etmiştir? Bunların cevabını bekliyoruz" dedi.'KRİZLERDEN OLUMLU YÖNDE AYRIŞTIK'Türkiye'nin 2008-2009'da da krizler yaşandığını belirten Dağ, "Türkiye, bu krizlerden hep olumlu yönde ayrışmasını bildi. Bugün de küresel ekonomik krize karşı, Türkiye azami ölçüde tedbirlerini almış durumdadır. Türkiye üretim ve ihracatta sürekli olarak yeni rekorlara imza atmaktadır. Küresel sorunlardan kaynaklı kur ve enflasyon artışı karşısında dar gelirli ve ücretli kesimi ezilmeyecek tedbirlerimizi peyderpey alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Ekonomideki toparlanma geçmişte olduğu gibi yine hükümetimiz eliyle olacaktır. Geçtiğimiz 18 yıl boyunca, 'Yaparsa AK Parti Yapar' sloganını defalarca somut hale getirdik. Bugün de yarın da 'Yaparsa, AK Parti Yapar' diyoruz. Küresel dalgalanmalara karşı, yine inşallah Türkiye'yi yüze çıkaracak olan AK Parti olacak, hükümetimiz olacaktır. Dar gelirliyi ve ücretliyi bu üne kadar enflasyon karşısında ezdirmemiştir, bundan sonra da ezdirmeyecektir" diye konuştu.' İŞKUR, CHP'YE ADAY İÇİN YARDIM EDECEKTİR'

Dağ, Kılıçdaroğlu'nun bir siteye röportaj verdiğini ve cumhurbaşkanı adayını özgeçmişle belirlediklerini söylediğini anımsatarak, "Türkiye, Sayın Kılıçdaroğlu sayesinde özgeçmişle cumhurbaşkanı adayını belirleme komedisini de yaşamakta ve ülkemiz doya doya buna gülmektedir. CHP, oldu olacak; gazetelere iş ilanı vererek, istedikleri kriterleri alt alta sıralayarak cumhurbaşkanı adayı arasın. Eğer talepte bulurlarsa; İŞKUR'un da CHP'ye uygun adaylar konusunda yardım edeceğine inanıyorum. İşte CHP'nin vizyonu da ufku da bu kadar. Özgeçmiş arasında aday aramayı da CHP adına önemli bir ilerleme olarak görüyoruz. Geçmişte sadece rütbeler arasından seçim yapan CHP, en azından biraz olsun; sivilleşmiş, özgeçmişler arasından aday aramaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.


AK Parti'li Dağ: CHP, HDP'ye vagon olmuştur
AK Parti'li Dağ: CHP, HDP'ye vagon olmuştur

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Dağ: CHP, HDP'ye vagon olmuştur - Son Dakika


Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı 16:01 Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu 15:56 Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti 15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı 15:44 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat 15:41 Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor 14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu 14:50 CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı

Son Dakika Haberleri
16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
16:00 Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı
15:55 Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu
15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
15:50 Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim
15:43 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
15:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:41 Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat
14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
14:49 Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL?
Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar         
16:02
Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık         
15:57
Gösteri değil vahşet! Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar yürek sızlattı Gösteri değil vahşet! Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar yürek sızlattı         
15:54
Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim         
15:50
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
15:42
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu         
15:02
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
13:47
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim         
12:17
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 16:09:16. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Dağ: CHP, HDP'ye vagon olmuştur - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement