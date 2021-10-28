Üye Girişi
AK Parti'li Kurtulmuş, 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika

AK Parti'li Kurtulmuş, 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'nda konuştu: (1)

28.10.2021 13:53
AK Parti'li Kurtulmuş, 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'nda konuştu: (1)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili açıklamamasına ilişkin, "Sağlam ve güçlü duruşumuz sayesinde, Cumhurbaşkanımızın şahsiyetli liderliği sayesinde Allah'ın izniyle büyük bir kriz çıkarma potansiyeli taşıyan bu durum bertaraf edildi ve bu...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili açıklamamasına ilişkin, "Sağlam ve güçlü duruşumuz sayesinde, Cumhurbaşkanımızın şahsiyetli liderliği sayesinde Allah'ın izniyle büyük bir kriz çıkarma potansiyeli taşıyan bu durum bertaraf edildi ve bu Türkiye'nin başarısı olarak kayıtlara girdi. Gönlüm şunu arzu ederdi, burada bütün siyasi partiler ortak bir noktada dursun." dedi.

Kurtulmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince düzenlenen 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Akif'in geçmiş dönemde karşılaştığı problemlerin bugün de yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Milli meseleler konusunda ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, siyaset ve dünya görüşlerinin farklı olabileceğini ancak Türkiye'nin güçlü geleceği noktasında fikirlerin ortaklaşması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, 10 büyükelçinin Kavala ile ilgili açıklamalarına değinerek, şöyle konuştu:

"10 büyükelçinin açıklaması, Türkiye'nin iç işlerine karışma anlamına taşıyacak olan girişimleridir. Aslına bakarsanız büyük bir kriz çıkarma potansiyeli taşıyan girişim. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımızın çok kararlı, Türkiye'nin bürokrasinin de çok şahsiyetli durması, siyasetin de çok güçlü durması sonucu gözümüzün içine baka baka 10 büyükelçi ve arkalarındaki başkentleri geri adım atarak Türkiye'nin gücünü teslim etmiş oldular. Bu bir siyasi konu olsun diye getirmiyorum gündeminize. Türkiye'nin bu başarısı AK Parti iktidarının da muhalif olan herkesin de ortak başarısı olmalıdır. Onun için beklerdik ki büyükelçi krizi ortaya çıktığı zaman bütün siyasi partiler ortak bir noktada dursunlar. Bu Türkiye meselesidir, Türkiye'nin birliği, dirliği meselesidir. Konunun mahiyetiyle hiç ilgilenmeden söylüyorum. Türkiye'nin herhangi bir yerdeki büyükelçisi herhangi bir ülkede devam eden bir mahkemeyle ilgili bir söz söylese o akşam kapının önüne koyarlar. Diyelim ki bizim Berlin Büyükelçimiz, bir Alman mahkemesindeki konuyla ilgili, nitekim bizi ilgilendiren pek çok mahkeme var, kalksın konuşsun bizim arkadaşımızı kapının önüne koyarlar. Şimdi bunlar eski Türkiye alışkanlıklarına bakarak 'Nasıl olsa biz söyledik, geçtik. Türkiye bir şey diyemez.' zannediyorlardı. Sağlam ve güçlü duruşumuz sayesinde, Cumhurbaşkanımızın şahsiyetli liderliği sayesinde Allah'ın izniyle büyük bir kriz çıkarma potansiyeli taşıyan bu durum bertaraf edildi ve bu Türkiye'nin başarısı olarak kayıtlara girdi. Gönlüm şunu arzu ederdi, burada bütün siyasi partiler ortak bir noktada dursun."

TBMM'de kabul edilen tezkere

Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına" yönelik tezkere konusuna da değindi.

Ülke olarak Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçbir zaman göz ardı etmediklerine dikkati çeken Kurtulmuş, orada yuvalanan terör örgütlerinin Türkiye'nin bütününe zarar verdiğini söyledi. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeri geldiğinde yapılacak operasyonlar konusunda TBMM'ye bir tezkere geldiği zaman bu kayıtsız şartsız bütün muhalefet partiler tarafından da kabul edilip, ortak bir karar olarak çıkmalıydı. Ama ne yazık ki bu kadar zor türbülanslar yaşadığımız bir dönem dahi Türkiye'de, partilerin, siyasetin ortak bir noktaya yönelemiyor olması, Akif'in döneminde yaşanan iktidardaki İttihat Terakkicilerin, İtilafçıların yapmış oldukları siyaset tartışmalarına benziyor."

Osmanlı'nın çöküşünde içerideki siyasi çekişmelerin düşmanın ekmeğine yağ sürdüğünün unutulmaması gerektiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milli meselelerimizde ortak hareket edelim ve Türkiye'nin bütün dünyaya karşı kendi meselelerinde birleşebildiğini, bütünleşebildiğini gösterebilelim. Ülkemiz geldiğimiz noktada büyük ve güçlü Türkiye istikametinde hızla büyüyor. 2023, 100'üncü yılımızı çok daha güçlü bir Türkiye olarak kutlayacağız. Allah'ın izniyle ondan sonraki süreçlerde her alanda mücadelemizi daha iyi yere getireceğiz. Birlik, dirlik içerisinde yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Çünkü nerede bulunuyor olursak olalım, ne yapıyor olursak olalım hepimiz ortak hedefe gideceğiz, oklarımızı ortak hedefe atacağız. "

(Sürecek)

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kurtulmuş, 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 14:56 Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı 14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı 14:24 Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı
13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar 13:11 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? 12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum

Son Dakika Haberleri
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
14:49 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
13:57 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
13:24 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak
13:23 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
13:10 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar
13:01 Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor
12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi
12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?
Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu         
14:56
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak         
14:22
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu         
12:46
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
11:59
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 15:00:12. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Kurtulmuş, 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement