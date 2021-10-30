Üye Girişi
AK Parti'li Şahin'den Kılıçdaroğlu'na "tezkere ve büyükelçi" tepkisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Şahin'den Kılıçdaroğlu'na "tezkere ve büyükelçi" tepkisi Açıklaması

30.10.2021 15:06
AK Parti'li Şahin'den Kılıçdaroğlu'na

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Ey Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıl önce Türkiye'nin çıkarları için 'Evet' dediğin bu tezkereye bugün kimin çıkarları için 'Hayır' diyorsun? Çık, bunun cevabını Türkiye'ye ver. 2019'dan bu yana ne değişti?

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Ey Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıl önce Türkiye'nin çıkarları için 'Evet' dediğin bu tezkereye bugün kimin çıkarları için 'Hayır' diyorsun? Çık, bunun cevabını Türkiye'ye ver. 2019'dan bu yana ne değişti? Terör tehdidi mi ortadan kalktı? Artık Mehmetçiklerimizin korunması gerekmiyor mu? Ne değişti? Çık ve açıkla." dedi.

Şahin, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu kadar çok sayıda terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke olmadığını söyledi.

Bir yandan PKK, bir yandan DHKP-C, bir yandan FETÖ, bir yandan DEAŞ, bütün terör örgütlerinin ahtapotun kolları gibi ülkeyi boğmaya çalıştığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"İşte biz bütün bunlarla mücadele ederken maalesef bize ayak bağı olan, milli meselelerde dahi yanımızda yer alamayan bir muhalefet anlayışı ile bir muhalefet bloku ile karşı karşıyayız. Biz arzu ediyoruz ki en azından milli meselelerde, en azından milli menfaatlerimizde ortaklaşabilelim. Ancak hepimiz şahit olduk, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa'nın büyükelçilerinin olduğu 10 büyükelçi, ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili bir açıklama yaptılar. Tavsiye ve telkinlerde bulundular. Biz arzu ederdik ki muhalefet en azından burada milli bir duruş sergileyebilsin. En azından arzu ederdik ki muhalefet bu durum karşısında 'Siz kim oluyorsunuz da bizim iç işlerimize karışıyorsunuz, siz kim oluyorsunuz da bizim bağımsız mahkemelerimize talimat veriyorsunuz?' diyebilsinler. Ancak maalesef öyle olmadı. Ağızlarını her açtıklarında öğretmenlere, emeklilere, çiftçiye, memura, bürokrata, sanatçıya hakaret yağdıran Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin bu açıklaması karşısında süt dökmüş kediye döndü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kof kabadayılığının da yalnızca milletimize dönük olduğunu bu hadise sonrasında bir kez daha görmüş olduk."

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin "istenmeyen adam" ilan edileceğini açıkladığında muhalefetin adeta bu 10 büyükelçinin derdine düştüğünü belirterek, "Muhalefet bloku, kendileri gösteremedikleri duruşu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gösterdiği için onu suçlayan söylemlerde bulundular. Adeta bir anda tutuştular. Muhalefet bizleri suçlarken yürütülen diplomasi sayesinde bu 10 büyükelçi, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edeceklerini açıkladılar ve teyit ettiler. Nereden nereye gelmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. 'Masada güçlü bir Türkiye var.' derken biz içi boş bir hamaset yapmıyoruz, bir temenniyi dile getirmiyoruz, bir özlemi dile getirmiyoruz. Apaçık bir hakikati dile getiriyoruz. Artık masada da saha da güçlü bir Türkiye vardır." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilerin derdine düştüğünü ifade eden Şahin, "Sen önce kendi derdine düş. Kendi derdine yan. Girdiğin her seçimde bu millet sandıkta seni istenmeyen adam ilan ediyor, sen önce bununla yüzleş. İnşallah önümüzdeki seçimlere şurada yaklaşık 18-20 ay gibi bir süre kaldı. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz ve Kemal Kılıçdaroğlu ve dostlarına bir kez daha sandıkta gereken cevabı vereceğiz. Bir kez daha boylarının ölçüsünü alacaklar." dedi.

"CHP, HDP'nin tehditlerine boyun eğmiştir"

Geçen salı günü Meclis'te Irak ve Suriye tezkerelerinin görüşülerek kabul edildiğini anımsatan Şahin, bu tezkerelerin terörü kaynağında kurutmayı, Türkiye'nin sınırlarında terör koridorunun önüne geçmeyi sağladığını belirtti.

Bu tezkerelerle şehirlerin güvenliğinin sağlandığını, şehirlere terör saldırısı tehdidinin bertaraf edildiğini vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, daha önce 2019'da ve 2020'de bu tezkerelere 'Evet' derken bu sefer 'Hayır' dedi. İki yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu, 'İçimiz yanarak evet diyoruz.' demişti. Herhalde bu sefer 'Hayır' diyerek yüreklerini soğuttular. Tabii sadece bunu söylememişti Kemal Kılıçdaroğlu, 'Orada askerlerimiz var, o askerleri korumamız lazım. O askerlerin burnunun kanamaması lazım.' demişti. 'Türkiye'nin çıkarlarını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz.' demişti. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıl önce Türkiye'nin çıkarları için 'Evet' dediğin bu tezkereye bugün kimin çıkarları için 'Hayır' diyorsun? Çık, bunun cevabını Türkiye'ye ver. 2019'dan bu yana ne değişti? Terör tehdidi mi ortadan kalktı? Artık Mehmetçiklerimizin korunması gerekmiyor mu? Ne değişti? Çık ve açıkla. Elbetteki bunu açıklayamaz ma bizim ne olduğunu açıklıkla, açık yüreklilikle ortaya koyabilmemiz gerekiyor.

CHP, HDP'nin tehditlerine boyun eğmiştir. CHP, HDP'nin yörüngesine girmiştir. CHP, PKK'nın maşası haline gelmiştir. CHP, PKK'nın abiliğine soyunmuştur. CHP'nin ipleri Kandil'in eline geçmiştir ve CHP, HDP'nin oyuncağı haline dönüşmüştür."

"Bugün HDP aracılığıyla CHP, Kandil'den talimat alıyor"

Şahin, bugün Ankara'da, İstanbul'da, şehirlerde bombalar patlamıyorsa bunun büyük oranda sınır ötesi harekatlardan kaynaklandığını söyledi.

"Bugün Erenler, Aybükeler şehit olmuyorsa bu tezkerelerin sağlamış olduğu operasyonel güç sayesinde gerçekleşmiştir." diyen Fatih Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tezkereye 'Hayır' demek, PKK ile HDP ile iş birliğini tasdik etmek demektir. Tezkereye 'Hayır' demek, terör baronlarına, terör odaklarına payanda olmak demektir. Tezkereye 'Hayır' demek, Türkiye'nin, şehirlerimizin terör saldırılarına açık hale gelmesine rıza göstermek demektir. Geldiğimiz noktada bugün CHP, Kandil'den talimat alır hale gelmiştir. Bugün HDP aracılığıyla CHP, Kandil'den talimat alıyor. Yarın doğrudan talimat almaya başlarsa buna da hiç şaşırmayız.

Onlar kimden talimat alırsa alsın, kimlerin maşası haline gelirse gelsin, biz büyük Türkiye ideali uğruna var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti'li Şahin'den Kılıçdaroğlu'na tezkere ve büyükelçi tepkisi Açıklaması
AK Parti'li Şahin'den Kılıçdaroğlu'na tezkere ve büyükelçi tepkisi Açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükelçi, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Şahin'den Kılıçdaroğlu'na 'tezkere ve büyükelçi' tepkisi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz 15:20 AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan 15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti 14:56 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım 14:02 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim 13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin

Son Dakika Haberleri
15:18 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı
15:10 Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, gelen karşısında neye uğradığını şaşırdı
15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
15:03 Bıçaklı kavgada yaralayan da yaralanan da kaçtı
15:01 Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü
14:58 İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım
14:57 Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde
14:56 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti
14:52 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer
"Parkta ceset gömüyorlar" ihbarı sonrası işin aslı başka çıktı         
15:22
Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu         
15:19
Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfür! Ne yapacağını bilemeyen şarkıcı sahneden ayrıldı Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfür! Ne yapacağını bilemeyen şarkıcı sahneden ayrıldı         
15:11
Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü         
15:02
Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer         
14:53
Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz         
13:39
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı         
13:20
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 15:26:25. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Şahin'den Kılıçdaroğlu'na "tezkere ve büyükelçi" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement