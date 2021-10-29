AK Parti'li Usta: Bugün 'Kavala' diyenler dün İmralı'dakine 'özgürlük' diye bağıranlardı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Elazığ'da katıldığı programda yaptığı konuşmada, "Bugün çıkıp 'Kavala' diyenler dün İmralı'dakine özgürlük diye bağıranlardı. Bunları unutmamak lazım. İsimleri değiştirirler ama içlerindeki plan ve hedef asla değişmemiştir. Biz bu planları hep bozduk, bundan sonra da bozacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Elazığ il teşkilatı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve üyeler katıldı. Usta, Avrupa'nın pusuda beklediğini belirterek, "Onun iştirakçileriyle pusuda bekleyen bir muhalefet sorunumuz var ama unutmamamız gereken bu millet var. Bu millet her zaman basiretini, ferasetini korumuştur. Sandığa gittiğinde her zaman doğru kararı vermesini de bilmiştir. Bu yalanlara ve yalancılara asla prim vermemiştir. Bundan sonra da vermeyecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Yalanlarla, dolanlarla bu ülkeyi yöneteceklerini zannedenler dönsünler bir geçmişlerine baksınlar. Bir SGK'yı yönetemeyip batırandan bu ülkeyi yönetmesini bekleyemeyiz" diye konuştu.