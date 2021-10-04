AK Partil'i Akbaşoğlu: Türkiye'de hiçbir etnik sorun bulunmamaktadır - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, " Türkiye'de hiçbir etnik sorun bulunmamaktadır. Türkiye'de bir terör sorunu vardır, bunun üstesinden AK Parti gelmektedir. 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'te bulunan siyasi partilerle müzakere ederek bu hafta Meclis gündemine getireceklerini söyledi. Akbaşoğlu, deprem araştırma raporunu da yine bu hafta Genel Kurul'da görüşeceklerini aktardı. Bu güne kadar Meclis çalışmalarında her zaman demokratik katılımcı ve çoğulcu anlayışla hareket ettiklerini belirten Akbaşoğlu, "Bundan sonra da aynı yaklaşımı her zaman sergileyeceğiz. Diyalogla herkesin bu konudaki fikirlerini, düşüncelerini, katkılarını bekleyeceğiz. Çünkü, TBMM millet iradesinin tecelligahıdır. Bütün görüşler milletin huzurunda ortaya konulur, değerlendirilir, bir karara bağlanır. Bu çerçevede demokratik, katılımcı, çoğulcu, diyalog paydasında bugüne kadar getirdiğimiz teklifleri, işin mahiyetini muhalefetle de görüşmek suretiyle partilerin katkısını alarak, bir süreci bu yasama yılında da sürdürmeyi umut ediyoruz" dedi.