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AK Partili Özkan'dan Merkez Bankası'nın faiz indirimi yorumu - Son Dakika

AK Partili Özkan'dan Merkez Bankası'nın faiz indirimi yorumu

21.10.2021 18:00

AK Partili Özkan'dan Merkez Bankası'nın faiz indirimi yorumu AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Bir saat bile geçmeden döviz kurundaki anlık artış veya değişkenlik üzerinden meseleye yaklaşmanın ekonomimiz açısından doğru bir bakış açısı olmayacağını düşünüyoruz.

AK Partili Özkan'dan Merkez Bankası'nın faiz indirimi yorumu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

"Bir saat bile geçmeden döviz kurundaki anlık artış veya değişkenlik üzerinden meseleye yaklaşmanın ekonomimiz açısından doğru bir bakış açısı olmayacağını düşünüyoruz. Kararın pek çok bileşenin, değişkenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin, "Bir saat bile geçmeden döviz kurundaki anlık artış veya değişkenlik üzerinden meseleye yaklaşmanın ekonomimiz açısından doğru bir bakış açısı olmayacağını düşünüyoruz. Kararın pek çok bileşenin, değişkenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretinde gazetecilerin sorularını da cevaplayan Özkan, Merkez Bankası'nın iki puanlık faiz indirimine ilişkin, "Merkez Bankamız kararını alırken finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamak ve bu çerçevede Türk ekonomisinin beklentilerine cevap vermek üzere adımlar atıyor, kararlar alıyor. Böylesi bir karara baktığımızda Merkez Bankamız üretim, istihdam, ihracat ve fiyat ve finansal istikrarı sağlayacak en doğru kararları ülkemiz ve milletimiz için almak zorunda. Bugün tabii Merkez Bankası yönetimi bu kararı alırken Türkiye'nin menfaatine olan ve yine kendi kuruluş kanununda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve Türkiye'nin ekonomik gücünü, kudretini artıracak bir anlayışla kararlarını almıştır. İnşallah bu kararların ekonomimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Diğer taraftan da bu kararların anlık döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil, uzun vadeli Türkiye ekonomisine neler getiriyor? Üretimde, istihdamda, ihracatta, özellikle gelişen küresel salgınla ortaya çıkan sosyoekonomik sorunların ortadan kalkmasında nasıl bir etken ortaya koyacak? Buna uzun vadeli bakmak lazım. Henüz kararların açıklanmasının üzerinden bir saat bile geçmedi. Bir saat bile geçmeden döviz kurundaki anlık artış veya değişkenlik üzerinden meseleye yaklaşmanın ekonomimiz açısından doğru bir bakış açısı olmayacağını düşünüyoruz. Kararın pek çok bileşenin, değişkenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz. Bu anlamda inşallah Türk ekonomisinin kalıcı istikrarı çok daha güçlü şekilde yatırım, üretim, istihdam, ihracat çerçevesinde emin ve kararlı adımlarla tabiri caizse adeta bir tren yolunda trenin nasıl kararlı şekilde gidişi varsa o şekilde geleceğe hazırlanmasının en önemli kararlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin olarak da Özkan, "Sosyal medya üzerinde küresel anlamda demokrasilerin ciddi anlamda tehditle karşı karşıya kaldığını çizmek lazım. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar vatandaşların haber alma özgürlüğünü etkiliyor. Konvansiyonel medyanın yanında sosyal medya mecralarındaki basın ilke ve etik kurallarının hayata geçirilmesi için yasal düzenlemeleri 27. Yasama Dönemi 5. Yasama Yılı'nda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sosyal medya alanında yapacağımız çalışmalar basın tarihimizde önemli bir kilometre taşı olarak hayata geçecek ve özellikle vatandaşlarımızın bahsettiğimiz anayasal hakkının hayata geçirilmesinde kritik bir dönemeç olarak tarihimizde yerini alacak" ifadelerini kullandı.

Parlamento Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Akbaş ise, dernek başkanlığına Kemal Aktaş'ın seçildiğini belirterek, kendilerinin de Yönetim Kurulu olarak görev yaptıklarını hatırlattı.

AK Partili Özkan'dan Merkez Bankası'nın faiz indirimi yorumu
AK Partili Özkan'dan Merkez Bankası'nın faiz indirimi yorumu
AK Partili Özkan'dan Merkez Bankası'nın faiz indirimi yorumu
AK Partili Özkan'dan Merkez Bankası'nın faiz indirimi yorumu

Merkez Bankası, Cahit Özkan, Döviz Kuru, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Özkan'dan Merkez Bankası'nın faiz indirimi yorumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Özkan'dan Merkez Bankası'nın faiz indirimi yorumu - Son Dakika
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