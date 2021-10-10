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Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti

10.10.2021 13:13
Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılmasının 1. yıl dönümünde Hocavend'in Hadrut kasabasını ve Tuğ köyünü ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılmasının 1. yıl dönümünde Hocavend'in Hadrut kasabasını ve Tuğ köyünü ziyaret etti.

Ermenistan işgalinden 9 Ekim 2020'de kurtarılan Hocavend'in Hadrut kasabasını ve Tuğ köyünü ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temel atma törenlerine katıldı ve başlatılan projelerde incelemelerde bulundu.

Hadrut-Cebrayil-Şükurbeylı, Tuğ-Hadrut ve Fuzuli-Hadrut kara yollarındaki yapım çalışmalarını inceleyen Aliyev, Hadrut kasabasında yeni inşa edilecek 250 kişi kapasiteli caminin ve Hadrut elektrik santralinin temelini attı. Cumhurbaşkanı Aliyev, dün yaptığı ziyareti kapsamında, eskiden Hocavend'de yaşayan Azerbaycanlılarla bir araya geldi.

" Karabağ'da yeni bir dönem başlıyor"

Hadrut kasabasının kurtuluşunun birinci yıl dönümünde Azerbaycan halkını yürekten kutladığını belirten Aliyev, "Uzun bir aradan sonra Hadruta-Hocavend'e döndük. Savaşarak, kan dökerek ve şehit vererek döndük. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kanları, canları, cesaretleri ve askerlerimizin kahramanlıkları pahasına, tarihi adaleti yeniden sağladık, işgalcileri anavatanlarımızdan kovduk ve ana topraklarımıza döndük. Bugün Hadrut ve Karabağ'da yeni bir dönem başlıyor. Hadrut Harekatı, İkinci Karabağ Savaşı'nın en önemli harekatlarından biridir. Bu operasyon hem askeri hem de stratejik açıdan büyük önem taşıyordu. Bu operasyonun başarıyla tamamlanması hedefimize, Karabağ'ın kurtuluşuna ulaşmamızı sağladı. Hadrut'un konumu, dağlık bir bölge olması nedeniyle bu bölgede stratejik açıdan ayrı bir önem taşımaktaydı" dedi.

"Gücümüzü bir kez daha Ermenistan'a ve tüm dünyaya göstermiş olduk"

Hadrut harekatının önemine değinen Aliyev, "Ermenistan yönetimi, Cebrayil'den sonra Hadrut'a gitmemizi beklemiyordu. Fuzuli yönüne gideceğimizi düşünüyorlardı. Hadrut'ta büyük bir güçleri olmasına rağmen bizi beklemiyorlardı. Hadrut'un askeri açıdan ele alınması gerçekten büyük bir özveri ve profesyonellik gerektiriyordu. Bu harekatı gerçekleştirerek gücümüzü bir kez daha Ermenistan'a ve tüm dünyaya göstermiş olduk. Önümüzde hiç kimsenin ve hiçbir şeyin duramayacağını gösterdik, ne pahasına olursa olsun tüm topraklarımızı kurtaracaktık" şeklinde konuştu.

"Ermenistan savaştan sonra Hadrut'a sabotaj grubu gönderdi"

Hadrut operasyonunun büyük stratejik, tarihi ve psikolojik öneme sahip olduğunu vurgulayan Aliyev, "Bugün eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nin eski Hadrut bölgesi işgalcilerden tamamen kurtarıldı. Savaş bittikten sonra Ermenistan'ın Şirak bölgesinden Hadrut'a özel sabotaj grubu gönderildi. Bu gurup Kasım ayı sonlarında Laçın koridorunu geçip bu bölgelere girdiler ve bildiğiniz gibi etkisiz hale getirilerek tutuklandılar. Suç işlemeyen Ermeni askerler iade edildi ve suç işleyen askerler ve sabotajcılar mahkemede yargılandı. Yani savaşın bitiminden sonra bile, Ermenistan kapitülasyon belgesini imzaladıktan yaklaşık 20 gün veya iki hafta sonra yine Hadrut'a saldırmaya çalıştı. Ama Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri gerekli adımları attı" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan halkı işgalden kurtarılmış topraklarda sonsuza kadar yaşayacaktır"

Zorunlu göçmenlerin acılarını ve ıstırabını çok iyi anlıyorum. Umutlarını yaşatmak, atalarının topraklarına dönmeleri için tüm gücümüzü seferber etmeliyiz. Yerinden göçmeye zorlanmış kişiler evlerine dönmeye hazırlanıyorlar. Bu cennet gibi yere geri dönebilmeniz için savaşı mümkün olan en kısa sürede bitirdiğimiz gibi, restorasyon çalışmalarını da en kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Her toprak bizim için bir cennettir. Azerbaycan halkı işgalden kurtarılmış topraklarda sonsuza kadar yaşayacaktır" diye konuştu.

"Ermeniler yaklaşık 60 bin hektar ormanımızı yok etti"

Hocavend ve Hadrut kasabası gibi güzel yerlerin dünyada az olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kelbecer, Laçın ve başka yerlerde Ermeniler ormanlarımızı kesiyor. Kelbecer, Laçın ve Zengilan illerinde ve Cebrail'de yaklaşık 60 bin hektar orman tamamen yok edildi, kesildi ve yakıldı. Bu nedenle, burada doğa neredeyse dokunulmamış durumda. Ayrıca, burada neredeyse hiç nüfus yoktu. Hadrut'ta bin kişi ya yaşadı ya da yaşamadı. Nüfus neredeyse yoktu. Bu nedenle, bu bölgenin saf doğasını korumalıyız. Vatandaşlar buraya döndüklerinde öncelikle bu mahiyetin önemine dikkat etmelidirler ve elbette devlet üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir" dedi. - BAKÜ

Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti
Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti
Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti
Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti
Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti
Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti

İlham Aliyev, Ermenistan, Azerbaycan, Fuzuli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti - Son Dakika


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