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Almanya'da CDU Genel Başkanı Laschet kongreye gitme kararı aldı - Son Dakika

Almanya'da CDU Genel Başkanı Laschet kongreye gitme kararı aldı

07.10.2021 19:04
Almanya'da CDU Genel Başkanı Laschet kongreye gitme kararı aldı

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, seçimlerin ardından parti içinde aleyhinde yükselen seslerin ardından kongre kararı aldı.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, seçimlerin ardından parti içinde aleyhinde yükselen seslerin ardından kongre kararı aldı.

Almanya'da 20. federal hükümet için 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu elde edememesi üzerine başlayan koalisyon görüşmeleri devam ederken, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan Adayı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, parti içinde aleyhinde yükselen seslerin ardından kongreye gitme kararı aldı. Laschet'in, seçimdeki yenilginin ardından yeni bir ekiple partisinin yola devam edebilmesi için kongreye gitme kararı aldığı aktarıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde ise, Laschet'in kongreye gitme kararı istifa ettiği yönünde yorumlanmasına neden olurken, Laschet'in toplantıda seçim yenilgisinden sonra CDU'nun yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu ve bu süreci yumuşatmak istediğini söylediği öne sürüldü.

Laschet'in yerel saatle 18.30 basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - BERLİN

Demokrat Parti, Armin Laschet, Hristiyan, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Almanya'da CDU Genel Başkanı Laschet kongreye gitme kararı aldı - Son Dakika
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