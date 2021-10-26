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Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanı Bearbel Bas oldu - Son Dakika

Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanı Bearbel Bas oldu

26.10.2021 15:59
Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanı Bearbel Bas oldu

Almanya'da ilk oturumunu gerçekleştirmek üzere toplanan 20. Federal Meclis, yeni başkanını belirledi.

Almanya'da ilk oturumunu gerçekleştirmek üzere toplanan 20. Federal Meclis, yeni başkanını belirledi. Buna göre, yeni Federal Meclis Başkanı Bearbel Bas olurken, Almanya tarihinde 3. kez kadın Meclis Başkanı göreve geldi.

Almanya 20. Federal Meclisi ilk oturumunu gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. 26 Eylül'deki genel seçimlerin ardından ilk oturumunu başkent Berlin'deki Federal Meclis (Bundestag) binasında yapan yeni milletvekilleri, yeni Federal Meclis Başkanı'nı belirledi. İlk kez 736 milletvekili gibi en yüksek sayıyla yapılan 20. meclis oturumunda, iktidarı kaybeden Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) başkanı Wolfgang Schauble başkanlık görevini de kaybetti. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Baerbel Bas, oylamaya katılan 736 milletvekilinin 576'sının oyunu alarak 20. yasama döneminin Meclis Başkanı oldu. Böylece 23 yıl sonra ilk kez bir kadın tekrar meclis başkanlığı görevine seçilmiş olurken, Federal Meclis'te daha önce başkanlık görevini yürüten Annemarie Renger (SPD) ve Rita Süssmuth'tan (CDU) sonra başkanlık görevini üstlenen 3. kadın da Bas oldu. 53 yaşındaki Bas'a karşı 90 vekil aleyhte oy kullanırken, 58 vekil ise çekimser oy kullandı.

Meclis'te genç ve kadın vekillerin sayısında artış

Almanya'da 20. federal hükümet için Federal Meclis'e 279 yeni vekil ilk kez girerken, meclisin yaş ortalaması da düştü. 2017 federal seçimlerinden sonra 49.4 olan yaş ortalaması, 2021 seçimlerinde ise 47.3 oldu. Mecliste şu anda 50 vekil 30 yaşın altındayken, 2017 seçimlerinin ardından mecliste 30 yaşın altındaki vekil sayısı 12'ydi. Meclisteki 30 ila 39 yaş arasındaki kişi sayısı 115'ten 143'e yükseldi. Parlamentonun büyüklüğüne göre, her 4 vekilden 1'i 40 yaşın altında olurken, en genç milletvekili Hamburg'dan 23 yaşındaki Yeşil politikacı Emilia Fester oldu. Göçmen kökenli kişiler hala Federal Meclis'te halen büyük ölçüde temsil edilmemesine rağmen göçmen kökenli milletvekillerinin oranı yüzde 8.2'den yüzde 11.3'e çıktı. Son seçimlerle meclisin yaş ortalamasının yanı sıra kadın vekillerin sayısında da artış görüldü. Kadın vekil sayısı 218'den 256'ya yükseldi. 736 milletvekilinin 532'sinin avukat, vergi danışmanı, muhasebe, finans, idare sektörlerinden veya kurumsal şirketlerden geldiği belirlendi.

Alman Federal Meclisi

Toplam 736 vekilli Federal Meclis'te en büyük grup 206 üye ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) olurken, onu 197 üye ile Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) takip ediyor. Yeşiller (Die Grünen) ise 118 üye ile 3. sırada yer alıyor. İlk 3'ün ardından 92 üyeli Hür Demokrat Parti (FDP), 82 üyeli Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve 39 üyeli Sol Parti (Die Linke) geliyor. Ayrıca bağımsız vekiller de mecliste yer alıyor. - BERLİN

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanı Bearbel Bas oldu - Son Dakika
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