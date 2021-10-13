Bakan Çavuşoğlu: "Rusya ve ABD sözünde durmadı" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'den Türkiye'ye yapılan saldırılara ilişkin, "Sivillere yönelik de, bize yönelik de yapılan saldırılarda Amerika'nın ve Rusya'nın sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Son zamanlarda Suriye'den Türkiye'ye yapılan saldırıları değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de Anayasa Komisyonu'nun tekrar canlandırılması için özellikle Astana formatında çok fazla çaba sarfediyoruz. 6'ıncı tur görüşmeleri de Cenevre'de başlayacak. Biz Suriye'de tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz" dedi.

İdlib'de ve bazı yerlerde rejimin muhaliflere, sivillere yönelik saldırılarının arttığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "O zaman da söyledik. Askeri çözümle bir yere varılamaz ve siyasi çözümle, uzlaşıyla bir yere varılması gerekiyor. Kalıcı barış ve istikrar için bu şart. Diğer taraftan bu çabalar devam ederken PKK/YPG terör örgütünün özellikle Suriye'nin kuzeyinde saldırılarını arttırdığını görüyoruz. Daha önce Afrin'de hastaneye bile saldırdılar, çocukları, bebekleri katlettiler. Zaten PKK/YPG çocuk katili olarak damgayı yemiş bir terör örgütüdür. Bizim askerimize, polisimize de saldırdılar. 7 Ekim'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yine 1 askerimiz şehit oldu. 10 Ekim'de 2 polisimiz şehit oldu" diye konuştu.

"ABD ve Rusya sözünde durmadı"

Suriye'den Türkiye topraklarına roketler, havan topları gibi araçlarla saldırıların görülmeye başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"PKK/YPG terör örgütlerinin Türkiye'ye roket atma menzili aşağı yukarı 30 kilometre. Biz özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'nı da başlattıktan sonra ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her iki ülkede bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkartacaklardı. Rusya, Tel Rıfat bölgesinde ve Münbiç bölgesindeki PKK'lıları da buradan temizleyecekti. Bu sözler maalesef tutulmadı. Dolayısıyla son yapılan saldırıların da bu bölgedeki sivillere yönelik de, bize yönelik de yapılan saldırılarda Amerika'nın ve Rusya'nın sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Bunlar sözlerinde durmadığına göre ve teröristler bu bölgede saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken şey nedir? Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek."

"Sözlerinde durmadıkları için kendi güvenliğimiz adına gerekeni yapacağız"

Bu bölgelerden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını bildiren Çavuşoğlu, "ABD açıklama yapıyor 'Müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz' diyor. Bu silahları kim veriyor, kim eğitiyor bu teröristleri? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır. Sözlerinde durmadıkları için kendi güvenliğimiz adına gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın insani yardımlara ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, özellikle kış gelmeden bu yardımların ulaştırılması gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'da angajmana girilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Afganistan'ı tanıma konusunda ülkelerin farklı pozisyonları olabilir. Şu anda uluslararası toplumun ortak bir pozisyonu var. Angajmana girme konusunda da sanırım herkes aynı noktaya geliyor. Çünkü burada bir boşluk olursa ve ülkede sistem çökerse bundan kim faydalanacak, terör örgütleri. DEAŞ Horosan dedikleri terör örgütünün son zamanlarda terör saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bu problemler derinleşirse Afgan halkı, Afganistan'ı terk etmek isteyecek. Bunun bir de göç boyutu var. Şu anda ülke içinde yerinden edilmiş 4 milyon kişi var. Yaklaşık 1 milyonu bu sene hareketlendi, 3 milyonu geçen sene. Bu insanlara uluslararası toplum olarak yardım etmemiz gerekiyor." - ANKARA