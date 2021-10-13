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Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev'i kabul etti - Son Dakika

Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev'i kabul etti

13.10.2021 22:18
Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev'i kabul etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Azikeev'i, makamında kabul etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Azikeev'i, makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev ile bakanlık binasında baş başa görüşme gerçekleştirdi. Soylu, Boobek Azikeev'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Bakan Soylu, afetle mücadele konusunda fikir alışverişinin yapılacağı bir toplantı gerçekleştireceklerini kaydetti.

'BİZİM NAZARIMIZDA BİŞKEK NEYSE ANKARA ODUR' Kırgızistan'ın ve Kırgız halkının Türkiye'de önemli olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizim nazarımızda Bişkek neyse Ankara odur. Bu yüzden sizi bir misafir gibi değil ev sahibi gibi görüyoruz. Kırgızistan ve Kırgız halkı, Türk halkının kalbinde daima müstesna bir yer tutmuştur. Özellikle bu ziyaretinizde birçok kurumumuza temas ettiniz. Afet konusunda Türkiye'nin de kendine ait çok önemli tecrübeleri var. Son dönemde bunu daha çok görüyoruz. Yakın ülkelerin, dost ülkelerin afet kapasitesini değerlendirme zorunluluğu söz konusu. Bunların her birini değerlendireceğimiz ve bu konuda tecrübelerimizden kapasitelerimizden ne şekilde istifade edeceğimizi ortaya koyacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Soylu ve Bakan Azikeev daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.


Süleyman Soylu, Kırgızistan, Türkiye, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev'i kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev'i kabul etti - Son Dakika
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