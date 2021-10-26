Üye Girişi
Bakan Yanık: "2023 yıl sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız" - Son Dakika

Bakan Yanık: "2023 yıl sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız"

26.10.2021 11:24
Bakan Yanık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bakanlığa bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunulduğunu belirterek, "2023 yıl sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini daha hizmete açacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bakanlığa bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunulduğunu belirterek, "2023 yıl sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini daha hizmete açacağız" dedi.

Türkiye'de "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranı yüzde 9,5 iken, yaşlı nüfus oranının 2025'te yüzde 11, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6, 2080 yılında da yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor. Bu öngörüden hareketle Bakanlıkça yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak, yaşlıların aile yanında bakımını destekleyen politikalara ağırlık vermek amacıyla birçok çalışma yürütülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık olarak yaşlıları hayatın her alanında desteklemenin, aile ortamında, huzurlu, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamanın asli görevleri olduğunu söyledi. Yanık, "Eylül 2021 itibarıyla bakanlığımıza bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunuluyor. Ayrıca 17 bin 508 kapasiteli özel 267 huzurevinde 11 bine yakın, 3 bin kapasiteli diğer kamu kurumlarına ait 21 huzurevinde 2 bin 400 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda halihazırda bakanlığımıza bağlı ve özel toplam 451 huzurevinde 27 bin 113 kişi kalıyor" dedi.

"Verilen hizmetlerle hayatına dokunulan yaşlıların sayısının arttırılması amaçlanıyor"

Bakanlığa bağlı gündüzlü hizmet veren kuruluş sayısı ile bu kapsamda verilen hizmetlerle hayatına dokunulan yaşlıların sayısının artırılmasının amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, "Bu kapsamda halihazırda 32 gündüz hizmet sunan kuruluşta 301 yaşlıya aktif olarak gündüz bakım hizmeti sunuluyor. Yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlayan yaşlı gündüz bakım merkezleri, günlük yaşam faaliyetlerinde yaşlılara destek hizmetleri vermek, aktivitelerini artırmak ve yaşlıların yaşam kalitesinin artırılmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız"

Bakan Yanık, huzurevleri ve bakım kuruluşlarında yaşlıların ihtiyacına en uygun şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Maddi imkanı bulunmayan ve bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalan bakıma muhtaç yaşlıların bütün masrafları devlet tarafından karşılanırken, bu kapsamda 3 bin 916 kişi ücretsiz bakım hizmeti alıyor. Ayrıca 2023 yılsonuna kadar 1.720 kapasiteli 18 yeni ve 600 kapasiteli renove edilen 5 huzurevimizle toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız" dedi. - ANKARA

Bakan Yanık: 2023 yıl sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız

İhlas Haber Ajansı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yanık: '2023 yıl sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Hz. Muhammed'in 11:22 Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık 11:19 "Osman Kavala için önerimiz var" diyen Bahçeli, kürsüden üç madde sıraladı Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor 11:15 Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 11:03 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi 11:01 Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor 10:53 Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor
Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak 10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi 10:32 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi

Son Dakika Haberleri
11:21 Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık
11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
11:15 Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor
11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda
11:02 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi
10:46 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi
10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak
10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
10:31 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi
Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor         
11:24
Tuba Büyüküstün, 19 yaşındaki oğlunu toprağa veren eski sevgilisi Sami Saydan'ın cenazede yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, 19 yaşındaki oğlunu toprağa veren eski sevgilisi Sami Saydan'ın cenazede yalnız bırakmadı         
11:19
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim         
11:17
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda         
11:07
İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 11:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yanık: "2023 yıl sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement