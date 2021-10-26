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Başkan Demir'den öğrencilere: "Allah rızası için çalışın, bunun dışındaki her şey boş" - Son Dakika

Başkan Demir'den öğrencilere: "Allah rızası için çalışın, bunun dışındaki her şey boş"

26.10.2021 16:34
Başkan Demir'den öğrencilere:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Tecrübelerini paylaşıp, geleceğin yöneticilerine önemli tavsiyelerde bulundu.

Samsun'da 534 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Kariyer Buluşmaları' programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, öğrencilere eğitim, iş ve siyaset hayatından kesitler sundu. Tecrübelerini anlatarak, gençliğin omuzlarında yükselen Türkiye'nin sorumluluğu olduğunu söyledi.

"Ön yargılarınızı kırın"

Üniversite döneminden sonra gençlerin ülke ve kent yönetimi ile iş hayatında önemli görevler üstleneceğinin altını çizen Başkan Demir, "1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra Samsun'a yerleşerek iş hayatına atıldım. Allah bizi, siyasetle imtihan olmamızı nasip etti. 20 yıldır da ülkemize ve halkımıza hizmet ediyoruz. Kent nüfusumuzun bütün sorumluluğunun omuzlarımda olduğunu bilerek çalışıyorum. Aldığım işi iyi yapmaya özel gösteren bir özelliğim var. İşimi çok ciddiye alırım. Siz de böyle olmalısınız. Hangi alanda zorlanıyorsanız bilin ki bu, yapamadığınızı düşündüğünüzdendir. Ön yargılarınızı kırmalısınız. Yapabileceğinizi düşündüğünüzde ise mutlaka başaracaksınız" diye konuştu.

"Spor size özgüven kazandırır"

Eğitim hayatı yanında öğrencilere başka bir işle uğraşmalarını öneren Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, "Okumanın yanında başka bir işle uğraşıyorsanız mutlaka kendinizi geliştiriyor, başarınızı artırıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şu an tüm öğrencilerimizin sporla buluşmasını istiyoruz. Buna yönelik de programlar yapıyoruz. Çünkü spor yapmak insana özgüven kazandırıyor. Kötülüklerden koruyor. Hayatınızda özgüven duyacağınız bir alan mutlaka vardır. Ona mutlaka tutunun. Kendinizi yetersiz, değersiz ve başarısız hissetmeyin" dedi.

"Yeteneklerinizi keşfedin"

Öğrencilere "Yeteneklerinizi keşfedin" diyen Başkan Mustafa Demir, "İlgi alanlarınıza göre ilerleyin. Negatif duyguların üstüne gidip aşın. Negatif duyguları dağıtın. Bunlar bana çok katkı verdi. Size de verecektir. Özgüven, dikkat ve yetenekleriniz fark ediliyor. Bu özellikleriniz de zorlukları nasıl aşacağınızı öğretiyor. Yaptığınız işler, insanların sizin hakkınızdaki kanaatlerini yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

"Allah rızası için çalışın, bunun dışındaki her şey boş.

Ülke ve kent yönetiminin çok ağır makamlar olduğunun altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir insan samimi olmadan, samimiyetini karşısındakine gösteremez. Siyasette insanlarımızın ziyaretine severek ve bir sorununu çözebilir miyiz acaba diye düşünerek gidiyoruz. Halkımıza doğruları samimiyetle anlatmazsam, layıkıyla yerine getirmezsem vebale girmiş olurum. Bu görevler çok ağır görevlerdir. Bu sıralardan çok hızlı geçecek, hayatınızın her döneminde sorumluluk alacaksınız. Ama sizlere Allah'ın rızası için yaşamayı tavsiye ediyorum. Bunun dışındaki her şey boş. Gelecekle ilgili plan yaparken bugünü kaçırmayın. Bugüne odaklanın ve bugünü yaşayın. Yarına ilişkin hesap içinde olup haddi aşmamalıyız. Ama hedeflerimiz olmalıdır. Öğrenciliği kıymetlendirip iyi geçirin. İstifade edin. Devletin ve ailenizin imkanları sizin için seferber. Arkadaşlarınızla iyi zaman geçirin. Dersi verimli geçirin. Kitap okumaya gayret edin. Eserleri araştırın. Spor yapın. Hayatınızın her döneminde anı iyi ve verimli yaşayın." - SAMSUN

Başkan Demir'den öğrencilere: Allah rızası için çalışın, bunun dışındaki her şey boş
Başkan Demir'den öğrencilere: Allah rızası için çalışın, bunun dışındaki her şey boş
Başkan Demir'den öğrencilere: Allah rızası için çalışın, bunun dışındaki her şey boş
Başkan Demir'den öğrencilere: Allah rızası için çalışın, bunun dışındaki her şey boş
Başkan Demir'den öğrencilere: Allah rızası için çalışın, bunun dışındaki her şey boş

Mustafa Demir, Samsun, Emrah, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir'den öğrencilere: 'Allah rızası için çalışın, bunun dışındaki her şey boş' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Demir'den öğrencilere: "Allah rızası için çalışın, bunun dışındaki her şey boş" - Son Dakika
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