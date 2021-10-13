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Başkan Demirtaş: "Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük" - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük"

13.10.2021 16:09
Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bu yıl 17 bin 661 ton sıcak asfalt döktüklerini açıkladı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bu yıl 17 bin 661 ton sıcak asfalt döktüklerini açıkladı.

İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu bir şekilde sağlayabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı yollar ve sokaklara öncelik vererek, asfaltlama ve onarım çalışmalarını yapıyor. Birçok cadde ve sokağa sıcak asfalt dökülürken, bazı sokaklardaki bozuk yollarda da bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

"Yap-boz istemiyoruz"

İlçedeki asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belli bir program dahilinde ve öncelik sırasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı, aşırı hasarlı yollara öncelik veriyoruz. Yap-boz gibi bir sistem oluşmasını istemiyoruz. Bugün asfalt döktük, birkaç ay sonra bu asfalt sökülürse olmaz. Hem belediyenin hem de halkın parasını boşa harcayarak vatandaşımızı mağdur etmiş oluruz. Onun için asfalt çalışmalarını programlı şekilde yapıyoruz. Bir sokakta altyapı çalışmaları tamamlanmışsa asfaltını tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor, programa alınıyor. Asfalt çalışmalarını başarıyla sürdüren ekip amirlerimize ve emekçilerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük
Başkan Demirtaş: Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük
Başkan Demirtaş: Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük
Başkan Demirtaş: Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük
Başkan Demirtaş: Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, Hisarcık, İlkadım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Demirtaş: "Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük" - Son Dakika
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