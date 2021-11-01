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Başkan Hasan Kılca, yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Hasan Kılca, yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

01.11.2021 11:45
Başkan Hasan Kılca, yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri müdürlüğü ekiplerinin Fevzi Çakmak Mahallesi ile Hacıyusuf Mescit Mahallelerinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri müdürlüğü ekiplerinin Fevzi Çakmak Mahallesi ile Hacıyusuf Mescit Mahallelerinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Her zaman Karatay için en kaliteli hizmeti vermeye çabaladıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, bu yıl ilçe geneli için koydukları 250 bin asfalt serimi hedefinde adım adım ilerlediklerini söyledi. Karatay Belediyesi, ilçenin dört bir tarafında yol yapım, yenileme, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Başkan Kılca, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşım sunmak amacıyla Fevzi Çakmak Mahallesi ve Hacıyusuf Mescit Mahallelerinde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kılca, ilk olarak ekiplerin Fevzi Çakmak Mahallesindeki 600 metrelik Akan Caddesinin asfalt kaplama çalışmalarını inceledi. Toplamda 38 metre genişliğindeki caddede ayrıca yürüyüş yolu ve parke çalışmaları da yapıldı. Hasan Kılca, Aşkan Caddesindeki incelemenin ardından yine Karatay Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Hacıyusuf Mescit Mahallesinde toplam 10 sokakta yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını da inceleyerek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılca, "vatandaşların rahat ulaşımları için asfalt çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, bu yılki asfalt sezonda belirledikleri 250 bin ton asfalt hedefini aşmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarına vurgu yaptı. Karatay için hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalıştıklarını aktaran Başkan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak merkez ve merkeze bağlı tüm mahallelerimizde altyapı, asfaltlama ve parke yol çalışmalarımıza bahar aylarından beri aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Hava şartları müsaade ettiği sürece Kış şartlarına da göre de bu çalışmalarımız sürecek. Ekiplerimiz, Konya Ticaret Borsası ve Buğday Pazarı'nın bulunduğu Akan Caddesi'nde yol asfaltlama çalışması yaptı. Caddemizdeki asfaltlama çalışmamızı tamamladık. Buradaki çalışmamızın yanı sıra ekiplerimiz, Hacıyusuf Mescit Mahallesi'nde de 10 sokağın asfaltlamasını yapıyor. Dolayısıyla belediye olarak şu anda ilçemizin birçok yerinde ekiplerimiz bu çalışmaları yürütüyor. Bizler, Karatay Belediyesi olarak ilçemizde altyapısı tamamlanmış her yer sokak ve caddeyi asfaltlayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl 200 bin ton asfalt hedefimiz vardı. Bu hedefimizi aşmıştık. Bu yıl da bu hedefimizi tazeleyerek 250 bin ton hedefi koyduk. Bu asfalt sezonumuzu oldukça yoğun geçiriyoruz ve asfalt hedefimizi aşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de çalışmalarımızda emekleri olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Başkan Hasan Kılca, yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Hasan Kılca, yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Hasan Kılca, yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Mescit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Hasan Kılca, yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Hasan Kılca, yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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