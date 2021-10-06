Batı Balkan liderleri, AB-Batı Balkanlar Zirvesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Batı Balkan ülkelerinin liderleri, AB dönem başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde Brdo kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrasında değerlendirmede bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, son yıllarda yaşananlar nedeniyle Bosna Hersek'in "hafif bir iyimserlik" kazandığını belirterek, "Slovenya'nın önderliğinde bazı ülkeler, Batı Balkanlar'ın AB üyeliği için süre kısıtlaması talep etti. Mesela 10 yıl. Ancak kabul edilmedi." dedi.

Komsic, AB'nin Batı Balkanlar'ı bir şekilde süpürge gibi çekmesi gerektiğini ifade ederek, "Sonrasında AB'nin istediği ve beklediği şekilde yol alınmalı. Tabii buna da bazı ülkeler itiraz etti zira, kimse böyle bir siyasi anlaşmaya girmek istemiyor." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de bazı AB ülkelerinin genişleme politikasına sıcak bakmadığını belirterek, "Gösterdiğimiz kararlılık ve ciddi siyasetle kendimizi iyi anlattığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde AB'deki yerimizi düzelteceğiz." ifadesini kullandı.

Vucic, Belgrad- Priştine Diyalog Sürecinin devam edeceğini dile getirerek, ilk olarak Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının ele alınacağını söyledi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, zirveden çıkan mesajların bölge ülkeleri için cesaret verici olduğunu vurgulayarak, "Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım müzakereleri bir an evvel başlatılmalı. Kosova'ya da vize serbestliği uygulanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

AB üyesi Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise ülkesinin Batı Balkanlar'ın AB'ye üyelik sürecini desteklediğini belirterek, zirvede AB'nin gelecek planlarının açık bir şekilde ele alındığını söyledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, bölgenin refah ve güvenliği için AB'ye tam üyeliğin önemli olduğunun altını çizerek, güçlü Batı Balkanlar'ın Avrupa ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

AB-Batı Balkanlar Zirvesi

AB yönetimi, zirvede, stratejik önem verdiği Batı Balkanlar ile ilişkilerin geliştirilmesini amaçlarken, zirvede, AB ile Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya arasındaki güvenlik, yatırım ve genişleme gibi konular ele alındı.

Slovenya'daki zirvede ayrıca, AB liderlerinin, AB'nin Batı Balkanlar için gelecek 7 yılda 30 milyar avroluk "Ekonomi ve Yatırım Planı" teyit edildi. Bu miktarın 9 milyar avrosunun AB fonundan hibe edilmesi planlanıyor.