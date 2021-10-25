Baybatur'dan Başkan Ergün'e 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'u makamında ağırladı. Ziyarette AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Başkan Cengiz Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Baybatur'a 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik eseri armağan etti. - MANİSA