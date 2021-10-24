BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep'te partisinin ilçe başkanlığının açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'yi daha güçlü yarınlara birlikte taşıyacaklarını ifade etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Destici, Nurdağı ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde bulunan BBP Nurdağı İlçe Başkanlığının açılışına katıldı.

Destici, buradaki konuşmasında, Nurdağı'ndaki vatandaşlara yerel seçimlerde verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkür etti.

Partinin ilçe kadrosunun çalışması ve desteğiyle BBP'nin Nurdağı'nda yönetime geleceğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"BBP hem yerel yönetime gelecektir hem genelde de Cumhur İttifakı'mız ile Türkiye'yi daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Buna yürekten inanıyorum. İlçe binamızın açılışına katkı sunan, emeği olan başta ilçe başkanımız olmak üzere belediye başkan adayımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki burada hem Nurdağı hem Gaziantep'imiz hem de ülkemiz için güzel ve hayırlı hizmetler yapılacaktır. Buradan sizlerin talepleri, dilekleri, istekleri alınacak ve Gaziantep'e, Ankara'ya bizlere iletilecek, biz de çözümü için elimizden gelen gayreti gözeteceğiz. Nurdağı'ndaki vatandaşlarımızın daha huzurlu, güvenli yaşamaları için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

Konuşmaların ardından Destici ve beraberindekiler, başkanlık binasının açılışını gerçekleştirdi.