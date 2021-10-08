Üye Girişi
Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı - Son Dakika

Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı

08.10.2021 18:00
Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı

Erzincan'daki adını taşıyan üniversitenin 2021-2022 akademik yılı açılış törenine katılan AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin yurt hususunda 1 milyon üzerindeki yatak kapasitesiyle dünyada bir numara olduğunu söyledi.

Erzincan'daki adını taşıyan üniversitenin 2021-2022 akademik yılı açılış törenine katılan AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin yurt hususunda 1 milyon üzerindeki yatak kapasitesiyle dünyada bir numara olduğunu söyledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 2021 - 2022 akademik yılı açılış töreni Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi salonunda gerçekleşti. Programa, Binali Yıldırım, kent protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program müzik dinletesiyle devam etti.

Programın ilk konuşmasını öğrenciler adına Esra Şahin yaptı. Daha sonra EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversite hakkında istatistik bilgiler vererek her yıl daha fazla büyüyen bir üniversite olduklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere hitap eden AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gündeme gelen yurt sorununun büyük kısmının çözüme kavuştuğunu ifade etti.

Yıldırım, Türkiye'nin 1 milyon üzerindeki yatak kapasitesiyle dünyada bir numara olduğunu kaydederek, "Biz iktidar olurken 1,5 milyon olan üniversite öğrenci sayısı bugün 8.4 milyona çıkmış. O zaman 170 bin kapasitemiz varmış çıkmışız 1 milyon 100 bine. Ama yetmiyor. Halada yapılanlar devam ediyor. Eğer pandemi olmasaydı bu inşaatı devam eden yurtlar da bitmiş olacaktı. Pandemi onu da olumsuz etkiledi. Buna rağmen şuanda 1 milyon üzerindeki yatak kapasitesiyle dünyada bir numarayız. Başka ülkede böyle bir kapasite yok. Bu bir. İkincisi eskiden en az 6 yatak vardı odalarda biz bunu üç yatağa bilemedin iki yatağa düşürdük. Odaları otel konforuna dönüştürdük. Bu da tabii kapasiteyi biraz düşürdü ama konforu artırdı. Odalarda banyo, tuvalet, duş yeriniz, çalışma masanız, dolaplarınız var. Bunlar gerekiyordu. İsveç'te görünce gıpta etmiştim ve burada da elhamdülillah bunu başardık. Yurt sorununa karşı valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz hızlı bir şekilde yer ayarlayarak herkese geçici barınmayı sağladılar. Değer miydi bu gürültüleri çıkarmaya. Elbette değmezdi. Önemli olan sorunun parçası olmak değil sorunun çözümü olmaktır. Günlerce konuşabiliriz. Kayıkçı kavgasını yapabiliriz ama bunun bizlere bir faydası yok. Siz çözüm bekliyorsunuz. İşte hayatımız boyunca, 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hep çözüm odaklı çalıştık. Sorunun parçası olmadık çözümün paydaşı olduk. Sorunları torunlara havale etmedik." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından hediye ve plaket takdimleri yapılarak akademisyenlere "Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Bilim, Sanat ve Spor" ödülleri verildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ERZİNCAN

Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı
Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı
Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı
Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı
Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı
Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Tolgay Arslan, Süper Lig'e geri döndü! Teknik direktörlüğünü eski takım arkadaşı yapacak 18:04 Tolgay Arslan, Süper Lig'e geri döndü! Teknik direktörlüğünü eski takım arkadaşı yapacak Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı 17:46 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi 17:34 Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi
Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 17:08 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler 17:05 Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu 15:24 O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu
15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı 14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı

Son Dakika Haberleri
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:33 Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi
17:33 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:09 Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşattı! Saklandığı yerde yakalanan saldırgan tutuklandı
17:08 Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, yaşamını yitirdi
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
17:06 Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri
Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim         
18:05
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim         
17:44
1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi         
17:33
Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri         
17:07
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı         
15:10
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti         
15:09
Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı         
14:25
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 18:09:19. #1.12#
SON DAKİKA: Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement