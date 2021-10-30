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Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi - Son Dakika

Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi

30.10.2021 20:45
Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, ziyaret gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Tatar, Yıldırım'ın ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk halkına sevgi ve selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ayrıca, TC-KKTC Su Temin Projesi başta olmak üzere birçok devasa projeye Binali Yıldırım'ın önemli desteği olduğunu da hatırlatarak, "KKTC'ye duyduğunuz yakın alaka, bizlere her zaman güç vermiştir" dedi.

Kıbrıs konusunda, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürütülen egemen eşit ve 2 devletin işbirliğine dayalı çözüm modeliyle ilgili deneyimli bir siyasetçi olarak Yıldırım'ın görüş ve katkılarının önemine dikkat çeken Tatar, altyapısı güçlü, daha üretken bir KKTC'ye ulaşılacağını kaydetti.

AK Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım ise yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar'ı, Cumhurbaşkanı olarak göreve geldiği için tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kıbrıs'ın Türkiye için partiler üstü bir mesele olduğunu kaydeden Yıldırım, Crans Montana'daki başarısızlığın ardından parametre değişikliğinin şart olduğunu ifade etti. Yıldırım ayrıca, egemen eşit iki devlet temelinde verilen mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.

Bölgedeki oldubittilere asla onay verilmeyeceğini ve bölgedeki doğal zenginliklerin adil paylaşımına yönelik Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Yıldırım, bunun Türkiye'nin de güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Yıldırım, Kıbrıs Türkü'nü görmezden gelen dış odaklı siyasetin sonsuza kadar sürdürülmesinin mümkün olmadığının altını çizdi. - LEFKOŞA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi - Son Dakika


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