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Bolu Belediyesi binasına ABD karşıtı pankart asıldı - Son Dakika

Bolu Belediyesi binasına ABD karşıtı pankart asıldı

06.10.2021 21:22

Bolu Belediyesi binasına ABD karşıtı pankart asıldı -15 metrelik pankartla Cumhurbaşkanına destek Bolu'da, Belediye Başkan Tanju Özcan'ın talimatıyla belediye binasının ön yüzüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve Amerika Birleşik Devletleri karşıtı pankart asıldı.

Bolu Belediyesi binasına ABD karşıtı pankart asıldı

-15 metrelik pankartla Cumhurbaşkanına destek

BOLU - Bolu'da, Belediye Başkan Tanju Özcan'ın talimatıyla belediye binasının ön yüzüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve Amerika Birleşik Devletleri karşıtı pankart asıldı.

Bolu'da, son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı sert söylemleriyle gündeme gelen Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de belediye binasına 15 metrelik ABD karşıtı pankart astı. ABD yönetimini ülkede yaşanan olaylardan sorumlu tutulduğu pankartta, "Ey hadsiz ABD anlamıyoruz zannetme. ABD tarihte hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin dostu olmamıştır. Bu ülkede alevi-sünni gerginliğini çıkartan ABD yönetimleridir. Bu ülkede Kürt-Türk çatışması çıkarmak için PKK/ YPG terör örgütünü kuran hala silah veren ABD yönetimleridir. Bu ülkede 12 Eylül darbesini gerçekleştiren ABD yönetimiydi. Taşeron FETÖ terör örgütünü kuran ve 15 Temmuz hain darbe girişimini planlayan ABD yönetimidir. Türkiye'ye sığınma istilasını tasarlayan ve ülkemizi bu yolla karışıklığa sürüklemeye çalışan ABD yönetimidir" denildi.

Cumhurbaşkanına destek

Ayrıca, asılan pankartta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da destek verildi. Erdoğan'a verilen destekte ise, "ABD yönetimince sayın cumhurbaşkanımızın şahsına yapılan saygısızlıklar esasen Türk milletine yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ABD sömürgesi değildir. Türkiye ABD'den başka kimseye hizmet etmeyen NATO'dan ayrılmalıdır. Kürecik ve İncirlik üsleri derhal kapatılmalıdır. Dünya beşten, Türk milleti ABD'den büyüktür" ifadeleri kullanıldı.

Bolu Belediyesi binasına ABD karşıtı pankart asıldı
Bolu Belediyesi binasına ABD karşıtı pankart asıldı
Bolu Belediyesi binasına ABD karşıtı pankart asıldı
Bolu Belediyesi binasına ABD karşıtı pankart asıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bolu Belediyesi binasına ABD karşıtı pankart asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Belediyesi binasına ABD karşıtı pankart asıldı - Son Dakika
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