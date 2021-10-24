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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu - Son Dakika

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu

24.10.2021 11:23
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Mersin İl Kongresi'ne katıldı.

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Mersin İl Kongresi'ne katıldı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin il kongresine katılmak için Mersin'e geldi. Bir düğüne salonunda gerçekleştirilen kongreye katılan Baş, burada partililer tarafından karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kongre başladı.

ARTIK BAMBAŞKA BİR GENÇLİK VAR

Kongrede partililere hitap eden Baş, BTP'nin 20'nci yılını geride bıraktığını söyledi. Konuşmasında gençliğin değiştiğine vurgu yapan Baş, "Artık bambaşka bir gençlik var. Sizin sorunlarını çözmeye çalıştığınız ülke 30 sene önce kaldı. Ama sizin çözümleriniz de 30 sene öncede kaldı. Mevcut çözümlerle ulaşabildiğiniz hiçbir şey yok. Bas bas Atatürk'ü anlattık. Atatürk'ü sadece sevdiğimiz için anlatmadık, eğer biz Atatürk gibi gençlik yetiştirebilirsek, eğer bir genç benim hayalim, idealim Atatürk gibi olmak diyebilirse işte bu millet kurtulur. Biz bu yüzden Atatürk'ü anlattık. Bizim iktidarımız döneminde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak dünyada bir ayrıcalık olacak. Hüseyin Baş eğer bu ülkeyi yönetirse, eğer bu imkanı verirseniz bu sorunların tamamını çözer. Çünkü benim niyetim sizden bir şey almak değil size bir şey vermek. Eğer ben iktidar olursam bu millete hesap vereceğim. İktidarımız döneminde emeklilik yaşı 50'yi geçmeyecek. 50'sinden sonra çalışmak bir insana zulümdür" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede Ramiz Akın il başkanlığına seçildi.


BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Mersin'de konuştu - Son Dakika
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