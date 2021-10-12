Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hiç merak etmeyin, yurtsuz bıraktığınız öğrenciler, işsiz bıraktığınız milyonlarca genç, umutsuz bıraktığınız insanlar da sizi koltuksuz bırakacak ve iktidardan gönderecektir." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

"Göz göre göre gelen katliamın, bu topraklardaki barış ve çözüm arayışına karşı yapılan bir saldırı" olduğunu söyleyen Buldan, "Suruç ve 10 Ekim katliamları, 2015 karanlığında, seçim ayarlı kaos planı için yollara döşenen taşlardan sadece bir tanesiydi. Katliamın arkasındakileri ve o güçleri çok iyi tanıyoruz, biliyoruz." diye konuştu.

Buldan, cezaevlerindeki hak ihlallerinin korkunç boyuta ulaştığını öne sürerek, bazı cezaevlerinde yaşananları anlattı.

Kağıt toplama işçilerine, denetim adı altında her gün baskın düzenlendiğini savunan Buldan, iktidarın, hiçbir sosyal güvence olmadan günde 12 saatten fazla çalışarak, çok cüzi kazançla çöpten geçinen kağıt işçilerinin ekmeğine göz diktiğini iddia etti.

Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP Genel Başkanı ne diyor; çalışanlar güya ücretlerinden memnunmuş. Hangi çalışanlar? Saraydaki, etrafınızdaki çifter maaşlı çalışanlar mı? Tabii ki bunlar memnunlardır hayatlarından ve aldıklarından. Yine, 'halk sistemden memnun' diyor. Peki hangi halk? Eğer saraydakileri halk olarak görüyorsan o zaman mesele yok tabii ki. Görmeye devam et ama gerçek halkı da seçimlerde sandık başında sana cezanı verdiği zaman göreceksin ve yaşayacaksın. Markete gidiyor halkın aklıyla alay edercesine 'fiyatlar gayet uygun' diyor. Cebinde, saray bütçesiyle değil de asgari ücretle her gün markete git bakalım fiyatlar uygun mudur değil midir? Ekonomi çökmüş durumda çıkmış bir de 'sistem tıkır tıkır işliyor' diyor. Talan düzeninizdir tıkır tıkır işleyen, otomatiğe bağlanan zamlardır, vergi artışlarıdır, israf ekonomisidir. Yolsuzlukları gizleyen kumpas yargısıdır tıkır tıkır işleyen. Halk, çaresizlik içerisinde artan fiyatlar ve zamlar karşısında hayatta kalma mücadelesi vermektedir."

"HDP'yi izlemeye devam etsin"

İktidarın, eğitimle, öğrencilerle, akademiyle ve bilimle bir sorunu olduğunu öne süren Buldan, "Hiç merak etmeyin, yurtsuz bıraktığınız öğrenciler, işsiz bıraktığınız milyonlarca genç, umutsuz bıraktığınız insanlar da sizi koltuksuz bırakacak ve iktidardan gönderecektir." ifadesini kullandı.

Buldan, ezilenlerin, demokrasi güçlerinin, kadınların ve gençlerin ittifakıyla ortak geleceği hep birlikte kuracaklarını dile getirerek, "Ülkeyi yönetmeye talip olduğumuzu cesaretle, büyük bir iradeyle ortaya koyuyoruz. Nasıl yöneteceğimizi görmek isteyenler HDP'yi izlemeye devam etsin." diye konuştu.

Buldan, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararından hemen sonra, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakalarının katlanarak arttığının çok net görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sevgili Başak Demirtaş, bir televizyon kanalında konuştu diye sarayın talimatıyla önce RTÜK harekete geçirildi, ardından da aşağılık organize linç güruhları devreye girdi. Yıllardır çukur kanallarında Selahattin Demirtaş hakkında yapılmadık hakaret bırakılmadı ve tek bir inceleme dahi başlatılmazken, sadece bir saat Selahattin Demirtaş hakkında hakikatleri anlatma fırsatı bulan sevgili Başak'ı hedef alan saldırılar açık bir nefret suçudur."

"Yalçın gibi sesi kesilmek istenen bütün kadınların yanındayız"

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Nihal Yalçın'ı tebrik eden Buldan, "Ödül töreninde haddini aşan bir erkek zat, kadınların başarısını hazmedemeyen bulanık bir zihin, sevgili Yalçın'a saygısızlık yaptı. Yetinmedi, 'Demirtaş serbest bırakılmalı' dediği için sevgili Yalçın'ı hedef göstermeye, ırkçılık yapmaya devam etti. Bu ırkçı, bu kadın düşmanı hadsiz zihniyeti buradan şiddetle kınıyorum. Sadece bununla da sınırlı kalmadı. Benim de Sayın Yalçın'a sahip çıktığımı ifade etti. Evet sahip çıkıyorum sayın zat, sana söylüyorum: Biz, Yalçın ve Yalçın gibi sesi kesilmek istenen bütün kadınların yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Buldan, HDP'nin kurulduğu günden bugüne tüm saldırı ve kuşatmaya rağmen kartopu gibi büyümeye, güçlenmeye, toprağa kök salmaya devam ettiğini belirterek, "Açıkladığımız demokrasiye çağrı belgesi, toplumsal muhalefetin önünü açan, onu demokrasi mücadelesine çağıran ve bu bozuk düzenden kurtulmanın yollarını tarif eden bir içerik taşımaktadır. Bu demokrasi çağrımız memleketin en uzak köşesinde bile yeni bir başlangıç yapmaya dair umut yaratmaya devam etmektedir." dedi.

Öte yandan Buldan, konuşmasının ardından iktidar kulisi önünde karşılaştığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşarak, selamlaştı.