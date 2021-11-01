Bulut, tüm Sivaslıları kurultaya davet etti - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP)Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, il kongresi için tarih verip tüm Sivaslıları kurultaylarına davet etti.

BBP Genel Başkanı ve Sivas İl Başkanı Uğur Bulut bugün İl Başkanlığı binasında basın açıklaması düzenleyerek kurultay tarihlerini açıkladı. Bulut açıklamasında 14 Kasım tarihinde gerçekleştirmeli planladıkları İl Başkanlığı Kongresine tüm Sivaslıları davet edip, "Kurulduğu günden bu aya doğruluk nereden gelirse gelsin yanında olan yanlışta kimden gelirse gelsin karşısında duran Büyük Birlik Partisi Allah'ın izni ile il kongresine gidecektir. Kongremiz 14 Kasım günü saat 13.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde genel başkanımızın katılımı ile gerçekleşecektir. Kongremizin bir kurultay ve demokrasi şöleni havasında, bir toy havasında, partililerimiz, kadirşinas, vefakar ve cefakar, Sivaslı hemşerilerimiz ile birlikte yapacağız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi gerek 2023 Türkiye genel seçimleri öncesi gerekse 2024 yerel seçimleri öncesi yeni kadrolarla seçime hazırlanabilen, milletin gündemini okuyabilen, milletin sıkıntılarını dinleyen bir ekiple kongreye gideceğiz. Bu manada şimdiden seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

Destici katılacak

Bulut, kurultaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katılacağını ifade ederek şunları kaybetti. "Geçtiğimiz günlerde muhterem genel başkanımız Mustafa Destici belin tensip ve taktirleri ile kongrede ve parti tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile bizi genel başkan yardımcılığı görevine atadılar. Bu manada kendilerine teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum. İl başkanlığı görevini ifa ettiğimiz günden bu yana yerel il gerekçe ilçe yönetimlerime ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Büyük Bilik partililer ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları partimizin bayrağını en yüksek burçlara çıkartmak için mücadelemize devam edeceğiz. Şimdiden genel başkanımız Mustafa Destici bey ve başkanlık divanının katılacağı kongremize, kurultayımıza, toyumuza tüm Sivaslı hemşerilerimizi davet ediyorum." - SİVAS