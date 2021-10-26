Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

ÇAD Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Déby Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 27 Ekim 2021 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Çad ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra G5 Sahel ve Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu Dönem Başkanlıklarını deruhte eden Çad'daki mevcut geçiş süreciyle, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.