Çataklı: Yurt içindeki terörist sayısı 189'un altına indi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bütün bu kararlılığın neticesinde yurt içindeki terörist sayısı, bugün 189'un altına inmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, son 1 ayda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Çataklı, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Eren Operasyonları'nın ilkbahar-yaz ayağını bitirdiklerini ve 1 Ekim itibarıyla sonbahar-kış safhasına geçtiklerini söyledi.

Çataklı, 15 Nisan-1 Ekim 2021 tarihleri arasında 10 bin 850 operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, "İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı, 1 mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri, 5 liste dışı olmak üzere 39'u sözde üst düzey, toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun yanında 402 sığınak/barınak imha edilmiş, 13 ton gıda, 271 silah, 258 el bombası, 242 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), 2 ton 877 kilo patlayıcı, 258 fünye, 632 tüp, 55 dürbün, 70 telsiz, 50 bin 758 mühimmat ele geçirilmiştir. Tamamlanan ilkbahar-yaz operasyonlarını müteakip 1 Ekim 2021-15 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan sonbahar-kış dönemi için 270 barınma alanına yönelik 8 bin 162 operasyon planlanmış, bu 4 gün içinde de 140 operasyon icra edilmiştir. Bütün bu kararlılığın neticesinde yurt içindeki terörist sayısı bugün 189'un altına inmiştir. Cumartesi günü Bingöl 'ün Yolçatı köyündeki elektrik arızasını onarmak için giden 2 işçimiz, yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu şehit olmuştur. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.'95 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'İç güvenlik operasyonlarına değinen Çataklı, 2021 Eylül ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 716 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1245 operasyon düzenlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu operasyonlarda, terör arananlar listesinde turuncu kategoride aranan 1 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 26'sı ölü, 54'ü sağ, 1'i yaralı, 14'ü teslim olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 69'u PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 2'si sol terör örgütü mensubudur. Gözaltına alınan şüphelilerin 375'i PKK/KCK, 1353'ü FETÖ, 209'u DEAŞ, 59'u sol terör örgütü mensubudur. Tutuklananların ise 65'i PKK/KCK, 264'ü FETÖ, 23'ü DEAŞ ve 7'si sol terör örgütü mensubudur. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde eylül ayında 46 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 30'u ağır ve uzun namlulu 55 silah, 8 adet mayın ve EYP, 115 adet el bombası, 188 kilo patlayıcı madde, 5 bin 680 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2021 yılı Eylül ayında toplam 8 terör eylemi engellenmiştir."UYUŞTURUCU OPERASYONLARI Çataklı, uyuşturucuyla mücadele konusunda da önemli operasyonlar yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Okulların da açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde devriye ekiplerimiz, güvenlik önlemlerini artırmış durumdadır. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişi gözaltına alınmış, 1668 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarla geçen aya göre, yüzde 48 artışla 8 ton 192 kilogram esrar, yüzde 31 artışla 2 ton 208 kilogram eroin, yüzde 174 artışla 314 bin 701 adet captagon ele geçirilmiştir. Ayrıca, 1004 kilo skunk, 19 kilogram kokain, 62 kilogram sentetik kannabinoid, 444 kilogram metamfetamin, 401 bin 170 adet ecstasy, 109 bin 224 adet sentetik ecza ve 2 milyon 94 bin 357 kök kenevir yakalanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelenin daha etkin sağlanmasını amaçlayan 'UYUMA' uygulamamız da halihazırda indirme sayımız 452 bin 594, gelen ihbar sayısı da 36 bin 348'dir." 'EYLÜL AYINDA 26 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ'Çataklı, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında eylül ayında 26 kadının yaşamını yitirdiğini belirterek, "24 Mart 2018 itibarıyla hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği ' KADES ' uygulamamız 2 milyon 627 bin 907 indirilme sayısına ulaşmıştır. Uygulama ile bugüne kadar 218 bin 63 ihbar alınmıştır. Elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 674 vakanın takibi yapılmış olup halen 239 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir" dedi.'ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 715 BİN'Çataklı, eylül ayında terör suçları kapsamında, 13 bin 930 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını ifade ederek, "Tespit edilen 5 bin 637 kişi hakkında yasal işlem uygulanmıştır. Bu çalışmalar sonucu 87 şüpheli yakalanmıştır. Düzensiz göçle mücadelede 2021 yılı Eylül ayında, 3 bin 682'si denizlerde olmak üzere toplam 15 bin 434 düzensiz göçmen ve 773 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 465 bin 751, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 715 bin 913 kişidir. Ayrıca eylül ayında meydana gelen 222 ölümlü trafik kazasında 254 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiştir. 19 bin 361 yaralanmalı trafik kazasında ise 29 bin 37 kişi yaralanmış, 40 yaya olay yerinde hayatını kaybetmiştir" dedi.'SAHİL RÜZGARI-2' OPERASYONU BAŞLADI'

Çataklı, mayıs ayında 8 ilde birincisi düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonlarının da devam ettiğini belirterek, "Bugün sabah saatleri itibarıyla 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonuna başladık. 9 ilimizde eş zamanlı olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin Emniyet Müdürlüklerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu çalışma, turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.