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CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

23.10.2021 16:00
CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Seyit Torun, Ordu'nun Ünye ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Seyit Torun, Ordu'nun Ünye ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Torun ve Ağbaba, Cumhuriyet Meydanı ve çeşitli caddelerde esnafı ziyaret etti, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Veli Ağbaba, ziyaretlerin ardından Döner Çeşme Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım ürünlerinin desteklenmesinin öneminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde daha da ortaya çıktığını söyledi.

Kendi seçim bölgesi Malatya ile Ordu'nun biraz birbirine benzediğini belirten Ağbaba, "Birisi dünya fındık üretiminin neredeyse tamamına yakınını karşılıyor. Malatya da kuru kayısı üretiminin nedeyse tek başına tamamını karşılıyor. Hem fındığın hem kayısının desteklenmesi gerekiyor, doğrusu tüm tarım ürünlerinin desteklenmesi gerekiyor. Yaşadığımız hem pandemi ve krizin bize vermiş olduğu en büyük ders budur." dedi.

Ağbaba, üretimin olmadığı yerde zenginlik olamayacağını ifade ederek "Ranta dayalı ekonomi, sadece sınırlı sayıda bir kesimin büyüdüğü, toplumun geniş kesimlerinin yoksullaştığı bir dönemi işaret etmekte. Türkiye bir ekonomik krizi, buhranı yaşamakta. Bir çöküntü ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Esnafın durumunun ortada olduğunu belirten Ağbaba, "Ekonomi düzelebilir. Bir iktidar değişimi olur, hukuku, demokrasiyi egemen kılarsanız dolar da düşer, işsizlik de azalır. Tercihleri doğru yaparsanız esnafın da durumu düzelebilir." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Türkiye'nin geçmiş yıllarda çok ekonomik krizler yaşadığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"1994'ü, 2000'i, 2001'i yaşadı. Bu dönem ekonomik krizin yanında bir de ahlaki kriz var. Bence en önemli kriz ahlaki kriz, ahlaki çöküntü. İşsizlik düzelir, dolar rayına oturur, tarım üretimi artırılabilir ama bu ahlaki çöküntünün düzeltilmesi gerekiyor. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, 'seçimden sonra ne yapacaksınız?' diye sorulacak olursa Millet İttifakı'na, bizlere, öncelikle yapacağımız ilk iş siyasi etik yasasını çıkarmak olacaktır. Her gün bazen suç örgütü liderlerinin açıklamaları sayesinde, bazen gazeteciler sayesinde yeni pisliklerle karşı karşıyayız."

Türk lirasının artan dolar karşısında her geçen gün eriyerek ekonomik sorunun arttığını savunan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin itibarı olan Türk lirası yerlerde sürünüyor. Türkiye kara para anlamında gri listeye alındı. Artık ismimiz Sudan, Suriye ile birlikte anılıyor. Bu itibarı da kurtaracak bu milletin ferasetidir, bu milletin sağduyusudur. Çok kısa sürede bu işten çıkacağımıza inanıyoruz."

Seyit Torun, ülkenin içinde bulunduğu durumun sorunlu, vatandaşların ise kaygılı olduğunu söyledi.

Vatandaşın ciddi bir gelecek endişesi yaşadığını iddia eden Torun, şunları kaydetti:

"Gelirinin azaldığının ama giderlerinin her geçen gün arttığının ve kışı nasıl geçireceklerinin kaygısı içindeler. Biz sadece eleştiri getirmiyoruz, çözüm önerilerini de ortaya koyuyoruz. İnşallah gelecek olan, gelmekte olan sürecimizde bu sorunları hep birlikte çözeceğiz ve Türkiye'nin daha iyi yönetildiğini, sorunlarının nasıl çözüldüğünü göstermiş olacağız."

Fatsa ilçesinde de ziyaretlerde bulunan Torun ve Ağbaba'ya, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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